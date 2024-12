Max Dowman: O fenômeno de 14 anos prestes a quebrar recordes do Arsenal com a confiança de Mikel Arteta

Um meia com o talento característico dos Gunners, o jovem está prestes a se destacar como a mais nova joia revelada pela academia Hale End do clube

Aos 14 anos, a vida é um misto de descoberta e expectativa. Com o futuro inteiro pela frente, a adolescência é um período para ser valorizado, mas também traz a impaciência de quem vislumbra as possibilidades da vida adulta. Para a maioria dos jovens aspirantes a jogador de futebol, cada temporada é uma batalha pela permanência no esporte, com avaliações anuais que podem decidir o destino de suas carreiras.

Max Dowman, nascido no último dia do ano 2009, vive uma realidade diferente. Ele faz parte de uma geração que não presenciou o auge de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, não entendeu em tempo real a importância do gol histórico de Sergio Agüero pelo título da Premier League e não vivenciou o impacto do colapso da Inglaterra diante da Islândia na Euro 2016, que abalou a nação tanto quanto o referendo do Brexit. Ele também terá que esperar até a próxima década para assistir legalmente a uma Copa do Mundo com uma cerveja na mão.

E, ainda assim, Dowman já está treinando com a equipe principal do Arsenal e competindo em categorias muito acima da sua idade. É seguro dizer que ele não será descartado das fileiras dos Gunners tão cedo.

Mas quem é Max Dowman, e o que o torna tão especial a ponto de já ser cogitado como parte de uma das melhores equipes da Inglaterra? A GOAL revela tudo o que você precisa saber sobre o jovem prodígio.