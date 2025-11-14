+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cruzeiro v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Thiago Fernandes

Matheus Pereira recebe consultas do exterior, mas tem renovação encaminhada com o Cruzeiro

Meia-atacante foi procurado por clubes estrangeiros no mercado da bola, mas não pretende deixar a Toca da Raposa II

Matheus Pereira tem recebido consultas do exterior, mas não vai deixar o Cruzeiro em 2026. O meia-atacante de 29 anos já tem um acordo verbal para estender o vínculo na Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

Clubes da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos fizeram consulta sobre a situação do meio-campista, que tem contrato com os mineiros até 30 de junho de 2026. Entretanto, o atleta não pretende deixar a Raposa e já tem alinhado um novo compromisso.

O futuro contrato de Matheus Pereira com o Cruzeiro será até dezembro de 2028, com a opção de renovação por mais uma temporada. O vínculo será automaticamente renovado de acordo com os números alcançados por ele no último ano do compromisso.

  • Palmeiras v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    ACORDO ENCAMINHADO

    Matheus Pereira já avisou nos bastidores que não tem qualquer intenção de deixar o Cruzeiro ao término do atual vínculo, em junho do próximo ano. O meia-atacante estará livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro de 2026. Entretanto, a ideia é firmar o novo compromisso com o clube mineiro ao fim da atual temporada, após as disputas de Brasileirão e Copa do Brasil. Já há um acordo verbal para a permanência do meio-campista na Toca da Raposa II.

  • Atletico Mineiro v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    PEÇA CRUCIAL DE LEONARDO JARDIM

    Matheus Pereira tornou-se peça fundamental do time comandado por Leonardo Jardim. No início do ano, o meia-atacante esteve muito perto de se transferir para o Zenit, da Rússia. O camisa 10, no entanto, desistiu da negociação após realizar exames médicos. Ele não quis assinar o contrato com o clube russo. Em 2025, já disputou 46 partidas pelo Cruzeiro, com seis gols marcados e nove assistências. No período, esteve em campo por 3.581 minutos.

