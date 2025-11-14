Matheus Pereira recebe consultas do exterior, mas tem renovação encaminhada com o Cruzeiro

Matheus Pereira tem recebido consultas do exterior, mas não vai deixar o Cruzeiro em 2026. O meia-atacante de 29 anos já tem um acordo verbal para estender o vínculo na Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

Clubes da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos fizeram consulta sobre a situação do meio-campista, que tem contrato com os mineiros até 30 de junho de 2026. Entretanto, o atleta não pretende deixar a Raposa e já tem alinhado um novo compromisso.

O futuro contrato de Matheus Pereira com o Cruzeiro será até dezembro de 2028, com a opção de renovação por mais uma temporada. O vínculo será automaticamente renovado de acordo com os números alcançados por ele no último ano do compromisso.