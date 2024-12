Foi um dia para esquecer para os brasileiros, com os Citizens sendo derrotados em casa no derby de Manchester

A crise do Manchester City se intensificou no domingo (15), quando a equipe de Pep Guardiola levou dois gols nos minutos finais e perdeu por 2 a 1 para o United, somando sua quinta derrota na Premier League, o Campeonato Inglês, nesta temporada.

O primeiro tempo foi fraco, com as duas equipes criando poucas chances. O City abriu o placar após aproveitar a deficiência do United em lances de bola parada. Um escanteio curto resultou em Kevin De Bruyne cruzando a bola, que foi desviada para Josko Gvardiol cabecear no segundo poste.

O segundo tempo seguiu com poucas oportunidades até que Matheus Nunes cometeu uma falta imprudente sobre Amad Diallo, resultando em pênalti. Bruno Fernandes converteu com tranquilidade, mandando Ederson para o lado errado. Em seguida, Amad aproveitou outra falha do goleiro Ederson para marcar o gol da vitória, aumentando a agonia de Guardiola.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Manchester City na partida...