Matheus Cunha revela conversa que teve com Ruben Amorim antes de ser contratado pelo Manchester United e fala sobre comparações com Eric Cantona
Início impressionante de Matheus Cunha
Matheus Cunha rapidamente se estabeleceu como um dos jogadores de destaque do United nesta temporada até agora, após se transferir vindo do Wolves. O brasileiro de 26 anos tornou-se um favorito dos torcedores em Old Trafford, com uma mistura de agressividade e criatividade lhe rendendo comparações à ex-lenda do clube, Eric Cantona. Embora seus números de gols permaneçam modestos, com um gol em 10 jogos até agora, sua influência nas partidas tem sido inegável, incendiando o sistema ofensivo dos Red Devils.
Amorim construiu sua linha de frente em torno de Matheus Cunha e do recém-chegado Bryan Mbeumo. A configuração tática do chefe dos Red Devils deu ao brasileiro a liberdade de se movimentar entre as linhas, conectar o jogo com os meio-campistas e explorar brechas entre a linha defensiva.
Cunha relembra conversa com Amorim
Em abril deste ano, Matheus Cunha visitou Old Trafford com o Wolves para um duelo da Premier League e foi o grande destaque da vitória por 1 a 0 sobre os donos da casa, com Pablo Sarabia marcando o único gol da partida. Após o apito final, quando o brasileiro se preparava para entrar no túnel, Amorim o chamou para uma conversa.
Relembrando o diálogo com o treinador português, o camisa 10 contou ao The Sun: "Ele disse: ‘Ei, presta atenção hoje. O que você sente sobre o estádio?’ Depois do primeiro jogo, Wolves contra United [no Boxing Day], foi um bom momento para sentir que tínhamos essa conexão. O Wolves é muito passional. Conversamos um pouco durante o jogo e ele me falou alguma coisa.
"E aí eu disse: ‘Ei, cuida daquilo!’ ou algo assim. Ele é alguém que nos impulsiona. Isso é o mais importante para ser um treinador nesse ambiente gigante. Os resultados estão começando a aparecer mais agora. Mas, pessoalmente, ele é alguém que consegue transmitir energia e paixão para fazer parte do time dele, fazer as coisas por ele, pelo clube e mostrar do que você é capaz para ser melhor. Ele é muito apaixonado pelo trabalho.
"É alguém que eu sinto que se vê privilegiado por ser o técnico de um dos maiores clubes do mundo, e ele nos mostra isso. Ele nos mostra nossa responsabilidade ao vestir essa camisa e mostrar para todos o que significa fazer parte do Manchester United. Cada dia com ele é um pouco mais intenso! Mas eu sei 100% que é porque ele quer tirar o meu melhor e mostrar a todos aquilo que ele acha que eu posso fazer."
Matheus Cunha responde à comparação com Cantona
No mês passado, o ex-defensor da Premier League Stephen Warnock afirmou que Cunha “tem a aura de Cantona”. Ao responder à comparação com um ídolo do clube, o brasileiro declarou: "Uau, que jogador. Eu preciso fazer muito mais coisas para ser comparado a ele. Quando alguém diz algo assim para mim, eu tento ver o lado positivo disso. Ser alguém que tem muita paixão para jogar por este clube, para jogar futebol – e então tentar representar todos dentro de campo. Eu me sinto privilegiado por ser associado a esse tipo de coisa e também ao Cantona. Ele fez história. E se eu conseguir fazer uma pequena porcentagem do que ele já fez, ficarei muito feliz e vou tentar construir meu caminho para que as pessoas também se lembrem de mim.
"Sou novo no clube. Sou novo no sentido da imagem, de todas as performances do passado. Tudo para mim é novo. Então, minha mente está apenas em trazer de volta os dias de glória do United."
Após duelo com Tottenham, United recebe o Everton
No último fim de semana, os Red Devils empataram em 2 a 2 com o Nottingham Forest, encerrando uma sequência de três vitórias seguidas. E na atual rodada, o mesmo aconteceu: visitando o Tottenham pela 11ª rodada, o time de Amorim empatou em 2 a 2 e agora ocupa a sétima posição na tabela. Após a pausa internacional, o United recebe o Everton em Old Trafford.