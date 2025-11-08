Matheus Cunha revela conversa que teve com Ruben Amorim antes de ser contratado pelo Manchester United e fala sobre comparações com Eric Cantona

Em abril deste ano, Matheus Cunha visitou Old Trafford com o Wolves para um duelo da Premier League e foi o grande destaque da vitória por 1 a 0 sobre os donos da casa, com Pablo Sarabia marcando o único gol da partida. Após o apito final, quando o brasileiro se preparava para entrar no túnel, Amorim o chamou para uma conversa.

Relembrando o diálogo com o treinador português, o camisa 10 contou ao The Sun: "Ele disse: ‘Ei, presta atenção hoje. O que você sente sobre o estádio?’ Depois do primeiro jogo, Wolves contra United [no Boxing Day], foi um bom momento para sentir que tínhamos essa conexão. O Wolves é muito passional. Conversamos um pouco durante o jogo e ele me falou alguma coisa.

"E aí eu disse: ‘Ei, cuida daquilo!’ ou algo assim. Ele é alguém que nos impulsiona. Isso é o mais importante para ser um treinador nesse ambiente gigante. Os resultados estão começando a aparecer mais agora. Mas, pessoalmente, ele é alguém que consegue transmitir energia e paixão para fazer parte do time dele, fazer as coisas por ele, pelo clube e mostrar do que você é capaz para ser melhor. Ele é muito apaixonado pelo trabalho.

"É alguém que eu sinto que se vê privilegiado por ser o técnico de um dos maiores clubes do mundo, e ele nos mostra isso. Ele nos mostra nossa responsabilidade ao vestir essa camisa e mostrar para todos o que significa fazer parte do Manchester United. Cada dia com ele é um pouco mais intenso! Mas eu sei 100% que é porque ele quer tirar o meu melhor e mostrar a todos aquilo que ele acha que eu posso fazer."