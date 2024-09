Master Liga? Os 'gringos' mais improváveis que jogaram o Brasileirão de pontos corridos

Clarence Seedorf, Honda, jogador até da Nicarágua até Memphis Depay, o Campeonato Brasileiro é cada vez mais global

Não é de hoje que o Campeonato Brasileiro recebe a presença de vários jogadores de diversos países. Por tradição e proximidade, a maior parte deles vem de outras nações da América do Sul: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela... Portanto, quando um atleta estrangeiro vem de algum outro lugar, eventualmente traz consigo um ar maior de curiosidade.

E nos últimos anos, a lista de jogadores que jamais imaginaríamos atuando em nossa Série A cresceu e dá a impressão que aporta abriu de vez para aquele tipo de transação que acontecia apenas em jogos de videogame. O Campeonato Brasileiro de 2024, por exemplo, conta com presenças de franceses (no plural!), holandês, irlandês, angolano e até dinamarquês e suíço.

Pensando nisso, a GOAL lista abaixo todos estes jogadores estrangeiros de países de fora da América do Sul que já disputaram ao menos um jogo no Brasileirão de pontos corridos – ou seja, a partir de 2003. Vale destacar que a pesquisa incluiu apenas quem entrou em campo pelo Brasileirão, o que, por exemplo, deixou o finlandês Niko Hämäläinen, que disputou apenas um jogo de Copa do Brasil pelo Botafogo, de fora da lista.

A pesquisa também considera apenas estrangeiros cuja participação no Brasileirão seria, no mínimo, improvável. É por isso que o meio-campista Johnny Cardoso, nascido nos EUA mas filho de pais brasileiros e criado, desde bebê, no Brasil, não foi incluído na lista. Pela mesma razão, não incluímos atletas nascidos no Brasil mas que atuaram por outras seleções, casos de Diego Costa e Deco. Por fim, nomes contratados pelos clubes em 2024 estão listados mesmo que ainda não tenham entrado em campo – e se terminarem o ano sem partidas disputadas no Brasileirão, serão retirados posteriormente da listagem.

