Times, títulos, gols e fortuna em dinheiro: quem é Martin Braithwaite, atacante do Grêmio

A chegada do atacante dinamarquês ao futebol brasileiro surpreendeu em 2024

Martin Braithwaite foi uma das principais contratações do Grêmio em 2024. O atacante dinamarquês, que já havia vivido a pressão de substituir Luis Suárez no Barcelona, chega ao clube gaúcho com a missão de liderar o ataque e manter a equipe competitiva no mais alto nível.

Sua transferência para o Grêmio chamou a atenção por ser um movimento incomum, trazendo para o futebol brasileiro um jogador dinamarquês. A situação no Grêmio, de certa forma, remete à sua passagem pelo Barcelona, onde Braithwaite precisou provar seu valor em meio a enormes expectativas e responsabilidade e, claro, onde também precisará substituir um vácuo deixado após a saída de Luis Suárez..

Mas quem é Martin Braithwaite além desse atacante que já carregou grandes expectativas nas costas? Descubra os clubes que ele defendeu, os gols que marcou ao longo de sua carreira e como ele construiu uma fortuna invejável através de investimentos fora do futebol.

