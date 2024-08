A Marta já ganhou a Copa do Mundo? Quantos títulos ela tem pela seleção brasileira?

A craque brasileira já conquistou diversas taças com a camisa da Seleção; confira

Considerada a maior jogadora da história do futebol feminino, a "Rainha" já esteve presente em seis Olimpíadas e foi eleita melhor do mundo seis vezes. Seus números e títulos são indiscutíveis, colocando-a em uma prateleira superior das demais. Fora seus títulos individuais, a craque também acumula cinco conquistas pela Seleção.

Na Copa do Mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, realizou sua última participação em Mundiais. A camisa 10 até foi titular em sua última partida, contra a Jamaica, pela última rodada do Grupo F, mas não foi capaz de liderar a seleção a uma vitória que confirmaria vaga nas oitavas de final. O empate em 0 a 0 marcou a eliminação precoce brasileira.

Enquanto isso, talvez a última participação da Rainha com a seleção em um grande torneio tenha acontecido nos Jogos Olímpicos de Paris, terminando com mais uma medalha de prata, após uma nova derrota para os Estados Unidos, na final. A camisa 10 ficou de fora de duas partidas do mata-mata, cumprindo suspensão por um cartão vermelho na fase de grupos.

Pensando nisso, a GOAL te mostra todos os títulos de Marta com a camisa da seleção brasileira.