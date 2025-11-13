Marta, Alerrandro e Lucas Ribeiro: os brasileiros indicados pela Fifa ao Prêmio Puskas e ao Prêmio Marta de gol mais bonito

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (13) os indicados aos prêmios Puskás e Marta, que celebram os gols mais bonitos da temporada 2024/25. Entre os nomes revelados, três brasileiros aparecem na disputa: Marta, do Orlando Pride, que concorre novamente ao troféu que leva seu nome; Alerrandro, ex-Vitória e atualmente no CSKA Moscou; e Lucas Ribeiro, ex-Mamelodi Sundowns, que também entra na lista com um golaço marcado no Mundial de Clubes.

O período de avaliação dos gols vai de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025, e os vencedores serão revelados durante a cerimônia do The Best FIFA Football Awards 2025. A escolha seguirá o formato tradicional: 50% dos votos do público no site oficial da Fifa e 50% de um painel formado por ex-jogadores e especialistas.