Flamengo v Vitoria - Brasileirao 2024Getty Images Sport
Bruna Lima

Marta, Alerrandro e Lucas Ribeiro: os brasileiros indicados pela Fifa ao Prêmio Puskas e ao Prêmio Marta de gol mais bonito

Três brasileiros concorrem aos troféus de gol mais bonito da temporada; veja os lances e todos os concorrentes das duas categorias

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (13) os indicados aos prêmios Puskás e Marta, que celebram os gols mais bonitos da temporada 2024/25. Entre os nomes revelados, três brasileiros aparecem na disputa: Marta, do Orlando Pride, que concorre novamente ao troféu que leva seu nome; Alerrandro, ex-Vitória e atualmente no CSKA Moscou; e Lucas Ribeiro, ex-Mamelodi Sundowns, que também entra na lista com um golaço marcado no Mundial de Clubes.

O período de avaliação dos gols vai de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025, e os vencedores serão revelados durante a cerimônia do The Best FIFA Football Awards 2025. A escolha seguirá o formato tradicional: 50% dos votos do público no site oficial da Fifa e 50% de um painel formado por ex-jogadores e especialistas.

  • Marta

    A Rainha do Futebol volta a concorrer ao prêmio que leva seu próprio nome — o Prêmio Marta, dedicado ao gol mais bonito do futebol feminino. O lance que a colocou novamente na disputa aconteceu em 17 de novembro de 2024, na vitória do Orlando Pride por 3 a 2 sobre o Kansas City Current, pela NWSL (liga norte-americana).

    Marta arrancou do meio de campo, driblou duas defensoras com sua característica leveza, deixou a goleira no chão e finalizou com precisão. 

  • Alerrandro

    Entre os concorrentes ao Prêmio Puskás, o golaço de Alerrandro, marcado ainda pelo Vitória, é um dos mais impressionantes da lista. O lance ocorreu no empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro, no dia 19 de agosto de 2024, pelo Campeonato Brasileiro.

    Aos 28 minutos do primeiro tempo, o atacante aproveitou um cruzamento e, de fora da área, aplicou uma bicicleta perfeita, encobrindo o goleiro Cássio. O gol foi eleito o mais bonito da rodada.

  • Lucas Ribeiro

    O segundo brasileiro entre os indicados ao Prêmio Puskás é Lucas Ribeiro, meia formado no futebol maranhense. Seu gol foi marcado pelo Mamelodi Sundowns, da África do Sul, contra o Borussia Dortmund, em 21 de junho de 2025, durante o Mundial de Clubes da Fifa.

    O lance começou ainda no campo de defesa: Lucas arrancou em velocidade, deixou dois defensores para trás e finalizou com categoria na saída do goleiro Gregor Kobel, abrindo o placar de uma partida que terminaria em 4 a 3 para os alemães.

    A trajetória de Lucas é curiosa. Revelado nas bases de Sampaio Corrêa e Moto Club, o jogador deixou o Brasil ainda jovem, passou por clubes da França e da Bélgica, e brilhou na África do Sul antes de seguir para o Cultural Leonesa, da Espanha. 

  • Todos os indicados ao Prêmio Puskás

    • Alerrandro (Vitória) - Vitória x Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
    • Alessandro Deiola (Cagliari) - Cagliari x Venezia | 18 de maio de 2025
    • Pedro de la Vega (Seattle Sounders) - Cruz Azul x Seattle Sounders | 31 de julho de 2025
    • Santiago Montiel (Independiente) - Independiente x Independiente Rivadavia | 11 de maio de 2025
    • Amr Nasser (Pharco) - Al Ahly x Pharco | 17 de abril de 2025
    • Carlos Orrantía (Atlas) - Querétaro x Atlas | 16 de abril de 2025
    • Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundows) - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund | 21 de junho de 2025
    • Declan Rice (Arsenal) - Arsenal x Real Madrid | 8 de abril de 2025
    • Rizky Ridho (Persija Jakarta) - Persija Jakarta x Arema | 9 de março de 2025
    • Kévin Rodrigues (Kasımpasa) - Kasımpasa x Rizespor | 9 de fevereiro de 2025
    • Lamine Yamal (Barcelona ) - Espanyol x Barcelona | 15 de maio de 2025

  • Todas as indicadas ao Prêmio Marta

    • Jordyn Bugg (Seattle Reign) - North Carolina Courage x Seattle Reign | 22 de março de 2025
    • Mariona Caldentey (Arsenal) - Olympique Lyonnais x Arsenal | 27 de abril de 2025
    • Ashley Cheatley (Brentford) - Brentford x Ascot United | 3 de novembro de 2024
    • Kyra Cooney-Cross (Austrália) - Alemanha x Austrália | 28 de outubro de 2024
    • Jon Ryong-jong (Coreia do Norte) - Coreia do Norte x Argentina | 2 de setembro de 2024
    • Marta (Orlando Pride) - Orlando Pride x Kansas City Current | 17 de novembro de 2024
    • Vivianne Miedema (Holanda) - País de Gales x Holanda | 5 de julho de 2025
    • Kishi Núñez (Argentina) - Argentina x Costa Rica | 8 de setembro de 2024
    • Lizbeth Ovalle (Tigres) - Tigres x Guadalajara | 3 de março de 2025
    • Ally Sentnor (EUA) - EUA x Colômbia | 20 de fevereiro de 2025
    • Khadija Shaw (Manchester City) - Hammarby x Manchester City | 21 de novembro de 2024

  • O que vem por aí

    A votação para os dois prêmios já está aberta no site oficial da Fifa e segue até o final do mês. O anúncio dos vencedores será feito durante o The Best FIFA Football Awards 2025, em data a ser confirmada.