Marcus Rashford perdeu nova chance no Manchester United: Erik ten Hag precisa deixar o atacante no banco

Atacante parecia perdido contra o Liverpool e chegou a hora de Amad Diallo substituí-lo

Os torcedores do Manchester United geralmente não vaiam seus próprios jogadores, mesmo durante uma derrota desastrosa como a última para o Liverpool. Mas, ultimamente, eles têm expressado seu descontentamento com as substituições de Erik ten Hag.

Na temporada passada, o técnico holandês foi duramente criticado por substituir Rasmus Hojlund por Anthony Martial contra o Brighton, e recebeu uma reação igualmente negativa quando tirou o atacante dinamarquês para colocar Amad Diallo contra o Burnley, no final da campanha.

Agora, Martial deixou o clube e Hojlund estava lesionado para o confronto contra o Liverpool, mas as vaias ainda ecoaram quando Ten Hag fez sua segunda substituição após sacar Casemiro para colocar Toby Collyer, trazendo Amad para o lugar de Alejandro Garnacho. O argentino ainda está em lua de mel com os torcedores do Manchester United, mas ele não estava jogando bem contra o Liverpool.

A reação, portanto, só poderia ser interpretada como uma manifestação de fúria por Marcus Rashford continuar em campo. Ele havia marcado em dois dos seus três jogos anteriores em casa contra o Liverpool, mas foi um dos piores jogadores em mais uma derrota terrível.

Sua má fase não é mais uma surpresa, é um padrão que se repete regularmente, e Ten Hag precisa parar de lhe dar tantas chances.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!