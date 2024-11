A GOAL traz um raio-x das duas passagens de Marcelo pelo Tricolor das Laranjeiras; veja

Marcelo é um dos grandes jogadores a vestirem a camisa do Fluminense, não há como negar. Por mais que sua segunda passagem pelo clube tenha terminado de maneira surpreendentemente frustrante - uma rescisão de contrato horas depois de uma discussão à beira do campo com Mano Menezes -, estamos falando de um ídolo das Laranjeiras.

E, abaixo, a GOAL te mostra todo o raio-x da carreira do lateral pelo Tricolor Carioca...