A crise em Old Trafford piora a cada jogo e um acordo pelo artilheiro sueco do Sporting não pode esperar até a temporada que vem

Dezembro de 2024 foi o pior mês do ano do Manchester United em quase 100 anos. Os Red Devils perderam seis jogos em todas as competições, incluindo a derrota por 2 a 0 para o Newcastle no penúltimo dia do ano passado, igualando um terrível setembro vivido em 1930.

Consequentemente, o United entrou em 2025 no 14º lugar da Premier League, apenas sete pontos acima da zona de rebaixamento. É uma posição sombria que o clube mal podia imaginar se encontrar pouco mais de uma década após a saída do lendário técnico Sir Alex Ferguson.

Mas, como o agente de inteligência Jurgen Warmbrunn diz a Brad Pitt em meio a um apocalipse zumbi aterrorizante no filme Guerra Mundial Z: "A maioria das pessoas não acredita que algo pode acontecer até que já tenha acontecido." O rebaixamento do United para a segunda divisão pela primeira vez desde 1974 parece improvável agora, mas há um perigo muito real de que os torcedores tenham que enfrentar essa realidade em maio.

Mais artigos abaixo

Rúben Amorim tem uma tarefa monumental em suas mãos para reverter esse quadro, principalmente porque não tem ninguém confiável para escalar no ataque. No entanto, o treinador do United pode mudar isso se acelerar seu plano de trazer Viktor Gyökeres. O atacante sueco arrebentou sob o comando de Amorim no Sporting, e o United deve orquestrar um acordo este mês para garantir que não joguem na segunda divisão em 2025/26.