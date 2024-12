Manchester United precisa se livrar de Marcus Rashford em janeiro para manter a revolução Rúben Amorim

Red Devils não sentiram falta do jogador formado na base durante o clássico, e não faz sentido manter uma relação já desgastada por mais seis meses

"Não parece bom para ele", disse Roy Keane à Sky Sports após Ruben Amorim deixar Marcus Rashford fora do elenco do Manchester United no clássico contra o Manchester City, no domingo (15). "Acho que uma transferência seria boa para o jogador. Ele não tem jogado bem recentemente. Amorim claramente viu algo que não gostou."

Para piorar para Rashford, o United conquistou uma vitória impressionante por 2 a 1 sem ele. Amad Diallo brilhou e confirmou seu status como o melhor ponta do time. O marfinense foi decisivo: sofreu o pênalti que Bruno Fernandes converteu para empatar o jogo e, em seguida, marcou o gol da virada com uma jogada individual incrível, colocando o United novamente na briga por uma vaga na Champions League.

A decisão de Amorim em deixar Rashford fora da equipe deu resultado. Dizer que o jogador de 27 anos "não tem jogado bem ultimamente" é um eufemismo. Uma transferência pode ser o melhor caminho, tanto para o atacante quanto para o United, que busca se renovar.

Rashford já não é mais visto como o garoto de ouro da base. Hoje, ele se tornou dispensável e parece não ter espaço no novo projeto liderado por Amorim em Old Trafford.