Manchester United pode acabar com chances de título do Manchester City mesmo com inconsistência, e Rúben Amorim já mostrou que é capaz de superar Pep Guardiola

Os Red Devils vão ao Etihad Stadium confiantes em aumentar a miséria dos atuais campeões, que seguem em crise

O Manchester City está acostumado a entrar no primeiro derby da temporada como grande favorito. O time de Pep Guardiola venceu cinco dos seus últimos seis jogos do Campeonato Inglês contra o Manchester United, com três dessas vitórias ocorrendo no Etihad Stadium, que se tornou um palco de humilhação para seus rivais locais.

Uma atuação magistral de Kevin De Bruyne inspirou o City a um triunfo por 4 a 1 sobre o United em março de 2022, e sete meses depois Erling Haaland marcou um hat-trick impressionante em seu primeiro dérbi para completar uma demolição por 6 a 1. Na temporada passada, os Red Devils assumiram a liderança no placar cedo no Etihad com um chute de longa distância de Marcus Rashford, mas o City reagiu para vencer por 3 a 1, somando 27 chutes contra três dos visitantes enquanto desfrutava de 72 por cento de posse de bola.

Não há dúvida de que atualmente Manchester é azul, com Guardiola transformando o City em uma máquina de vitórias implacável enquanto o United tem patinado de um desastre para o outro na miserável era pós-Sir Alex Ferguson. Uma mudança permanente de poder aconteceu e o abismo entre os dois clubes tem crescido ano após ano.

Mais artigos abaixo

Mas enquanto o United se prepara para fazer a curta viagem através de Manchester para enfrentar os campeões novamente neste domingo (15), há um genuíno senso de otimismo em vez de medo. Isso porque o City está passando por um declínio chocante agora, e Guardiola se prepara para outra batalha difícil com o homem que efetivamente começou isso: Rúben Amorim.