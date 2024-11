Como o Manchester City virou uma bagunça completa e já pode perder o título inglês - para desespero de Pep Guardiola

Os atuais campeões estão em péssima fase e se preparam para um confronto que pode definir a temporada em Anfield

Desde que o Manchester City foi atingido por 115 acusações da organização do Campeonato Inglês por supostamente violar suas regras financeiras, os torcedores rivais têm sonhado com a possibilidade de o time de Pep Guardiola ser rebaixado como punição. Mas se os resultados recentes persistirem, eles não precisarão esperar até que esse caso interminável finalmente tenha um veredicto; eles podem conseguir o que querem em maio, quando a temporada terminar.

Não se enganem: no momento, o City está a nível de rebaixamento. Eles perderam cinco dos últimos seis jogos e estão sem vencer em qualquer competição desde que arrancaram uma vitória por 1 a 0 sobre o Southampton em 26 de outubro. Até os tristes Saints venceram mais recentemente do que a equipe "frágil" de Guardiola, que também está sofrendo gols em uma taxa alarmante.

Durante esta sequência sem vitórias, eles sofreram mais de dois gols por jogo (17 em seis) pela primeira vez desde 1963, quando foram de fato rebaixados. Nos dois últimos jogos em casa, contra Tottenham e Feyenoord, eles sofreram sete gols, um terço do total que permitiram em toda a temporada passada.

Nem foi uma sequência de jogos particularmente difícil para o City, que perdeu para o Tottenham (duas vezes), Bournemouth, Brighton, Sporting e empatou com o Feyenoord. E assim como estão em seu ponto mais baixo, agora têm que enfrentar um Liverpool conquistador, que venceu todos os jogos em todas as competições nesta temporada, exceto dois, e está se sentindo imparável após derrotar o Real Madrid. As coisas podem piorar muito antes de melhorarem...