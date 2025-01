O Manchester City pode mesmo ser eliminado na fase de liga da Champions League?

Citizens devem vencer sem dificuldades o Club Brugge para evitar uma eliminação precoce e constrangedora, mas coisas estranhas têm acontecido por lá

Ninguém esperava por isso. Ninguém pensou que algum grande clube estaria em risco de uma eliminação precoce no modelo reformulado da Champions League desta temporada - muito menos o Manchester City. Os comandados de Pep Guardiola levantaram o troféu em 2023 e entraram no torneio como um dos favoritos após o inédito tetracampeonato da Premier League.

E ainda, apesar do fato de que a fase de grupos deu lugar a uma fase de liga para proteger os clubes mais ricos da Europa, o City, patrocinado pelos Emirados Árabes Unidos, precisa vencer seu último jogo para evitar uma eliminação logo na primeira fase.

O City ainda deve se classificar para os playoffs, é claro. Eles podem não conseguir escalar nenhuma de suas novas contratações de janeiro, mas estão jogando em casa, contra o Club Brugge, e vêm de uma vitória animadora sobre o Chelsea.

Mais artigos abaixo

No papel, então, o City deveria passar com tranquilidade. No campo, porém, vimos evidências suficientes para sugerir que o que antes seria considerado impensável é realmente possível no Etihad nesta quarta-feira: o poderoso Manchester City poderia realmente sofrer a eliminação mais chocante da história da Champions...