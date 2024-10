Manchester City é o grande vencedor do épico Arsenal x Liverpool em que Bukayo Saka e Mohamed Salah brilharam

Clássico deste domingo (27) agitou a 9ª rodada da Premier League - e a GOAL analisa os vencedores e perdedores do empate em 2 a 2

Arsenal e Liverpool empataram em 2 a 2 neste domingo (27), em um tenso e emocionante clássico entre dois dos principais candidatos ao título da Premier League. De um lado, os Reds terminaram o final de semana perdendo a liderança do Inglês para o Manchester City; do outro, os Gunners se distanciaram um pouco mais dos campeões, após um início de temporada abaixo do esperado.

Mikel Arteta prometeu que seus jogadores sairiam em alta velocidade, e eles cumpriram essa promessa quando Bukayo Saka marcou um belo gol aos nove minutos. No entanto, a alegria foi curta, pois Virgil van Dijk empatou de cabeça apenas nove minutos depois.

À beira do intervalo, Mikel Merino marcou seu primeiro gol com a camisa do Arsenal ao cabecear com força um cruzamento de falta de Declan Rice, e o gol foi validado após uma longa revisão do VAR por um possível impedimento.

O Liverpool teve dificuldade para quebrar a resistência dos Gunners, mas conseguiu encontrar o caminho quando o passe preciso de Trent Alexander-Arnold encontrou Darwin Núñez, que recuou para Mohamed Salah marcar e garantir um ponto no final.

Abaixo, a GOAL avalia os vencedores e perdedores do 2 a 2 no Emirates...