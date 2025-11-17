Manchester City entra na disputa com Real Madrid e Juventus por promessa de R$ 123 milhões do Elche

O Manchester City está disputando com Real Madrid e Juventus a contratação de Rodrigo Mendoza, jovem meio-campista do Elche que vem chamando atenção na Europa. O espanhol de 20 anos tem cláusula de 20 milhões de euros (R$ 124,4 milhões) e virou alvo de gigantes europeus.

Segundo o Tuttosport, o City já iniciou conversas, enquanto o Real monitora o jogador “há algum tempo”. A Juventus também segue forte na disputa, e o AS ainda coloca o Arsenal como outro interessado. Mendoza, revelado pelo Elche em 2019 e promovido ao time principal em 2022, soma 10 jogos nesta temporada — com gols em LaLiga e na Copa do Rei — e foi peça importante na campanha de acesso do clube.