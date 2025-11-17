Getty Images
Manchester City entra na disputa com Real Madrid e Juventus por promessa de R$ 123 milhões do Elche
O Manchester City está disputando com Real Madrid e Juventus a contratação de Rodrigo Mendoza, jovem meio-campista do Elche que vem chamando atenção na Europa. O espanhol de 20 anos tem cláusula de 20 milhões de euros (R$ 124,4 milhões) e virou alvo de gigantes europeus.
Segundo o Tuttosport, o City já iniciou conversas, enquanto o Real monitora o jogador “há algum tempo”. A Juventus também segue forte na disputa, e o AS ainda coloca o Arsenal como outro interessado. Mendoza, revelado pelo Elche em 2019 e promovido ao time principal em 2022, soma 10 jogos nesta temporada — com gols em LaLiga e na Copa do Rei — e foi peça importante na campanha de acesso do clube.
Esforços do Elche para manter Mendoza
O Elche sabe que tem uma joia nas mãos. No último verão europeu, o clube recusou ofertas da Arábia Saudita e renovou o contrato do meia até 2028. A nova cláusula é de 20 milhões de euros — alta, mas considerada acessível para City, Real e Juventus.
As boas atuações de Mendoza, incluindo gol em LaLiga, gol na Copa do Rei, destaque no Mundial Sub-20 e assistência pela Espanha Sub-21, só aumentam o interesse dos grandes clubes. E, mesmo com o esforço do Elche para segurá-lo, o futuro do jogador além desta temporada parece cada vez mais incerto.
Como Mendoza se encaixa nos clubes interessados
De acordo com o Tuttosport, Mendoza rende mais quando tem ao lado um meio-campista físico e dinâmico. Por isso, a Juventus seria um destino natural, já que conta com nomes como Khephren Thuram, Locatelli e até Koopmeiners, caso volte ao meio-campo.
O estilo do espanhol também tem sido comparado ao de Pedri: técnico, criativo e inteligente. Isso explica o interesse do Real Madrid, que segue investindo em jovens talentos, e do Manchester City, que se destaca pelo desenvolvimento de meio-campistas técnicos no modelo de jogo de Guardiola.
Além dos três gigantes, clubes da Arábia Saudita, do grupo Red Bull e até o Como, comandado por Cesc Fàbregas, também demonstraram interesse no jogador.
O que vem a seguir para Rodrigo Mendoza?
Mendoza tem contrato até 2028, mas a próxima janela de janeiro e o mercado de meados de 2026 devem ser decisivos para seu futuro. Com uma cláusula relativamente baixa para o mercado europeu e muitos clubes disputando sua contratação, uma transferência para um gigante europeu parece cada vez mais provável.
O Elche terá de escolher entre manter seu principal talento ou fazer caixa. Já Mendoza precisará decidir qual clube oferece o melhor caminho para seu desenvolvimento e minutos em campo. Juventus, City e Real seguem atentos — e a corrida pela promessa espanhola está apenas começando.
