Aprendeu a lição, Manchester City? Oscar Bobb é chance para Pep Guardiola não repetir erro

O 'mágico' ofuscou Haaland no primeiro jogo da pré-temporada e está se candidatando para se tornar um titular de Pep Guardiola

Os torcedores do Manchester City que enfrentaram o mau tempo e foram brevemente forçados a evacuar o Kenan Stadium, na maioria, vieram para ver um jogador. Erling Haaland era o nome na boca dos fãs para o primeiro jogo do time na turnê de pré-temporada nos EUA contra o Celtic, e o atacante cumpriu as expectativas ao marcar um gol de cabeça.

Mas o jogador mais famoso a sair da Noruega não foi o destaque da noite na derrota por 4 a 3 para o time de Brendan Rodgers. Ele nem sequer foi o melhor jogador de seu país. Esse título pertence a Oscar Bobb.

O jovem de 21 anos mostrou lampejos de seu enorme potencial em sua temporada de estreia com o City, e sua atuação em Chapel Hill foi equivalente a bater com os dois punhos na porta do escritório de Pep Guardiola e exigir mais tempo de jogo. Bobb é o quarto jovem da academia a fazer progresso na equipe do City nos últimos cinco anos, e três caminhos foram traçados à sua frente.

Rico Lewis continua recebendo alguns minutos de jogo aqui e ali, mas carece de oportunidades consistentes. Phil Foden é um dos melhores jogadores do City e, de fato, da Premier League, embora também tenha tido que esperar sua vez. Então há Cole Palmer, que ficou impaciente com a falta de tempo no Etihad e depois explodiu no Chelsea, provando ser um dos melhores atacantes da liga, ficando atrás apenas de Haaland em gols na última temporada. Então, qual caminho Bobb seguirá?

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!