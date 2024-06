As maiores goleadas na história do clássico Flamengo x Vasco

No mais recente encontro, os rubro-negros escreveram história, mas o placar mais elástico segue pertencendo aos cruz-maltinos

O Clássico do Milhões, entre Flamengo e Vasco, não reúne apenas duas das camisas mais importantes do futebol mundial: possui uma infinidade de histórias, grandes finais e inúmeros personagens. A rivalidade, não poderia ser diferente, é alta.

Vencer é quase um título à parte. Qualquer 1 a 0 é tido como se fosse goleada para o torcedor, mas e quando acontece, de fato, um placar elástico? Aí a sensação é tão deliciosa quanto sofrida dependendo de lado a lado.

No último confronto entre Vasco e Flamengo, os rubro-negros golearam por 6 a 1, em duelo válido pelo Brasileirão de 2024, e estipularam um novo marco próprio em sua história. Confira, abaixo, quais foram as maiores goleadas na história do Clássico dos Milhões.

