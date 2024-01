Os maiores campeões do Campeonato Paranaense: os times com mais títulos

Confira todos os campeões da principal competição do estado do Paraná

A história do futebol paranaense é enriquecida por uma rivalidade apaixonante entre renomados clubes, cujas trajetórias ao longo das décadas moldaram de forma marcante o Campeonato Paranaense. Entre essas agremiações, destacam-se o Coritiba, o Athletico e o Paraná Clube, principais equipes do estado.

Com suas cores vibrantes, torcidas apaixonadas e conquistas inesquecíveis, esses clubes não apenas se sobressaem como potências locais, mas também como representantes de algumas das melhores equipes do futebol brasileiro. Diante disso, a GOAL destaca os maiores campeões do Campeonato Paranaense.