Embora ainda tenha apenas 17 anos, o defensor já se destacou em três clubes pela Europa e agora mira o Spurs.

O pêndulo das tendências táticas balançou violentamente de volta em favor do imponente zagueiro vigoroso, e esta é uma direção que serve bem para Luka Vuskovic, de 17 anos.

Já convocado pela Croácia na categoria Sub-21, o defensor está rapidamente subindo na escada do futebol europeu. O próximo passo em sua jornada é o norte de Londres com o Tottenham Hotspur, que fez um acordo no ano passado para assinar com Vuskovic após completar 18 anos em 2025.

Poderoso e preciso, viril e massivo, Vuskovic está causando impacto no continente que se torna impossível ignorar. Quando chegar nos Spurs, os torcedores devem estar bem cientes do seu jogo e do que ele pode ajudá-los a conquistar.

Então, quem é essa ameaça em ambas as áreas que o Tottenham comprou dos Bálcãs? GOAL faz uma profunda imersão no mundo de Vuskovic...