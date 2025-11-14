Lucas Paquetá revela como acusações de envolvimento com apostas fortaleceram seu casamento

O brasileiro segue despertando interesse desde então, com o Flamengo chegando a fazer algumas tentativas para levá-lo de volta. O jogador de 28 anos comentou sobre essas aproximações: “O primeiro momento era ainda quando o [Marcos] Braz estava estava no Flamengo, existiu esse contato. Eu sei do desejo do Flamengo, e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube, então é algo que sempre acontece. Assim que eu fui acusado, que ia iniciar todo o processo de julgamento, o Braz foi à minha casa, fez a proposta, perguntou o que eu pensava.

“Óbvio, eu sempre quero voltar para o Flamengo, mas naquele momento ainda estava meio balançado da minha decisão, do que eu ia fazer, e aí eu conversei com o diretor do West Ham também e falei: Braz, eu quero voltar, sei que vou me sentir bem no Flamengo, mas não posso ser ingrato com o clube que está me apoiando muito. Eles me apoiaram muito em todos os momentos, me ajudaram em diversas situações, então eu não podia forçar uma saída de um lugar onde estava sendo acolhido, respeitado. Eles respeitavam a mim, minha esposa, minha família. Então eu falei assim: eu quero que vocês resolvam isso. Mas existiu, sim, essa troca com o Flamengo."

Ele continuou: “Talvez eu nem pudesse falar isso, mas eu tive algumas conversas com o Filipe (Luís), que é um amigo, além do trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Eu realmente demonstrei o desejo de voltar e também demonstrei aos meus empresários.

“Era uma decisão difícil, porque eu tenho 28 anos, é muito cedo e ainda tenho muito mercado aqui fora, venho fazendo meu trabalho bem feito, mas era um desejo muito grande. E eu tentei muito, só que infelizmente mais uma vez entrei naquela de respeitar o meu clube, de não forçar nada, porque é um clube que me apoiou, que eu tenho carinho enorme. Então deixei acontecer e realmente não aconteceu. Eu entendi que não era o momento, mas as portas sei que vão estar sempre abertas para mim. Sei que em algum momento essa volta vai acontecer."