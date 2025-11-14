Lucas Paquetá revela como acusações de envolvimento com apostas fortaleceram seu casamento
Lucas Paquetá absolvido
Paquetá se viu no centro de acusações de manipulação envolvendo supostas tentativas deliberadas de receber cartões amarelos. A saga, que se arrastou por dois anos, deixou o meio-campista em um momento muito delicado.
No fim, ele não sofreu punições financeiras ou esportivas, sendo considerado culpado apenas por violações menores relacionadas à sua cooperação na investigação. Agora, está livre para voltar a focar totalmente no futebol.
- Getty
Como o escândalo de apostas ajudou e atrapalhou Paquetá
Paquetá está aliviado por ter tirado esse peso das costas, mas disse à Globo que conseguiu enxergar algo positivo em uma situação que poderia ter destruído pessoas e relacionamentos: “Sem dúvida alguma foi um momento muito difícil, não só para mim, mas para minha família. Eu e minha esposa passamos por dois anos longos, dolorosos, mas com um final feliz. Isso fortaleceu também o nosso casamento, nossa história como família: eu, ela e as crianças. Fico feliz de ter terminado da maneira que foi, lutei muito contra isso e é muito difícil você não poder falar, escutar várias narrativas e não poder contar o seu lado da história.
“Psicologicamente, foi difícil para mim, tive acompanhamento psicólogo para poder lidar com tudo isso, alguns problemas. Agora é desfrutar desse momento, poder voltar a jogar um pouco mais leve, sem esse peso, sem esse medo, e ser feliz dentro de campo."
Paquetá esteve muito próximo do Manchester City em 2023, mas o caso de apostas fez o clube recuar e nenhuma negociação avançou. Ele comentou sobre seguir no London Stadium e não ter ido para o Etihad: “Todo mundo sabe que realmente eu tinha uma transferência para o City. Provavelmente eu assinaria na semana que recebi a carta (da Federação Inglesa). Falando profissionalmente, eu perdi isso, essa transferência, dar um salto na minha carreira.
“Psicologicamente, acho que foi onde eu mais fui afetado, pelo medo dessa indecisão, a incerteza do meu futuro, apesar de saber quem eu sou, o que eu faço, o que eu fiz. Mas, devido às circunstâncias que eram as investigações e da forma com que a federação fazia tudo, isso gerava um medo na gente.”
Retorno ao Flamengo?
O brasileiro segue despertando interesse desde então, com o Flamengo chegando a fazer algumas tentativas para levá-lo de volta. O jogador de 28 anos comentou sobre essas aproximações: “O primeiro momento era ainda quando o [Marcos] Braz estava estava no Flamengo, existiu esse contato. Eu sei do desejo do Flamengo, e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube, então é algo que sempre acontece. Assim que eu fui acusado, que ia iniciar todo o processo de julgamento, o Braz foi à minha casa, fez a proposta, perguntou o que eu pensava.
“Óbvio, eu sempre quero voltar para o Flamengo, mas naquele momento ainda estava meio balançado da minha decisão, do que eu ia fazer, e aí eu conversei com o diretor do West Ham também e falei: Braz, eu quero voltar, sei que vou me sentir bem no Flamengo, mas não posso ser ingrato com o clube que está me apoiando muito. Eles me apoiaram muito em todos os momentos, me ajudaram em diversas situações, então eu não podia forçar uma saída de um lugar onde estava sendo acolhido, respeitado. Eles respeitavam a mim, minha esposa, minha família. Então eu falei assim: eu quero que vocês resolvam isso. Mas existiu, sim, essa troca com o Flamengo."
Ele continuou: “Talvez eu nem pudesse falar isso, mas eu tive algumas conversas com o Filipe (Luís), que é um amigo, além do trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Eu realmente demonstrei o desejo de voltar e também demonstrei aos meus empresários.
“Era uma decisão difícil, porque eu tenho 28 anos, é muito cedo e ainda tenho muito mercado aqui fora, venho fazendo meu trabalho bem feito, mas era um desejo muito grande. E eu tentei muito, só que infelizmente mais uma vez entrei naquela de respeitar o meu clube, de não forçar nada, porque é um clube que me apoiou, que eu tenho carinho enorme. Então deixei acontecer e realmente não aconteceu. Eu entendi que não era o momento, mas as portas sei que vão estar sempre abertas para mim. Sei que em algum momento essa volta vai acontecer."
- Getty
Contrato de Paquetá: até quando vai seu vínculo com o West Ham
Paquetá é cria da base do Flamengo e fez quase 100 jogos pelo profissional antes de se transferir para a Europa, chegando ao Milan em janeiro de 2019.
Depois, passou pela França, defendendo o Lyon, até ser contratado pelo West Ham por uma taxa recorde do clube em 2022. Desde então, soma 132 jogos, 22 gols e tem contrato até 2027, com opção de renovação por mais um ano.