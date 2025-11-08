Liverpool conhece o segredo para anular Erling Haaland, mas artilheiro do Manchester City tem chance ideal contra os Reds em semana decisiva

Erling Haaland precisou de menos de quatro minutos para marcar seu primeiro gol contra o Liverpool. Com apenas 19 anos na época, ele havia começado no banco de reservas durante a visita do RB Salzburg ao Anfield, na Champions League, em 2019, apesar de ter marcado um hat-trick na sua estreia na competição contra o Genk. Ele foi introduzido pelo técnico Jesse Marsch enquanto seu time perdia por 3 a 0 e, prontamente, igualou tudo em 3 a 3.

Foi um dos gols mais fáceis que Haaland já marcou, empurrando para uma rede vazia na marca de uma hora, depois de ser servido por Takumi Minamino, futuro jogador do Liverpool. A euforia de empatar contra os ingleses não durou muito, pois Mohamed Salah fez 4 a 3 para os Reds nove minutos depois. Mesmo assim, seu primeiro gol em solo inglês serviu para trazer mais reconhecimento a Haaland no início de sua ascensão astronômica como o melhor centroavante do mundo.

E ainda assim, esse gol simples foi o banquete antes da fome - pelos padrões ridiculamente altos de Haaland - contra o Liverpool. Em oito partidas contra os Reds, Haaland marcou apenas três vezes, a menor quantidade de gols que ele marcou contra uma equipe que enfrentou pelo menos oito vezes.

Haaland marcou oito vezes contra o Manchester United, cinco vezes contra o Arsenal e quatro vezes contra Chelsea e Tottenham. Essas quatro equipes estão entre as 35 equipes contra as quais Haaland marcou quatro ou mais gols ao longo de sua carreira. Nesse contexto, o Liverpool, contra quem ele marcou dois gols em seis jogos pelo City com apenas um gol na Premier League, é a equipe pedra no sapato de Haaland.

Mas o jogo de domingo (09) contra os campeões, que inicia uma semana crucial para a máquina de gols norueguesa, é a ocasião perfeita para acabar com seu tabu contra o Liverpool e dar aos Reds o mesmo tratamento impiedoso que ele dispensou a quase todas as outras equipes.