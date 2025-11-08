+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Haaland monster Liverpool gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Liverpool conhece o segredo para anular Erling Haaland, mas artilheiro do Manchester City tem chance ideal contra os Reds em semana decisiva

Apesar de ter ótimas recordações contra os Reds, o goleador norueguês costuma ter mais dificuldades contra o rival

Erling Haaland precisou de menos de quatro minutos para marcar seu primeiro gol contra o Liverpool. Com apenas 19 anos na época, ele havia começado no banco de reservas durante a visita do RB Salzburg ao Anfield, na Champions League, em 2019, apesar de ter marcado um hat-trick na sua estreia na competição contra o Genk. Ele foi introduzido pelo técnico Jesse Marsch enquanto seu time perdia por 3 a 0 e, prontamente, igualou tudo em 3 a 3.

Foi um dos gols mais fáceis que Haaland já marcou, empurrando para uma rede vazia na marca de uma hora, depois de ser servido por Takumi Minamino, futuro jogador do Liverpool. A euforia de empatar contra os ingleses não durou muito, pois Mohamed Salah fez 4 a 3 para os Reds nove minutos depois. Mesmo assim, seu primeiro gol em solo inglês serviu para trazer mais reconhecimento a Haaland no início de sua ascensão astronômica como o melhor centroavante do mundo.

E ainda assim, esse gol simples foi o banquete antes da fome - pelos padrões ridiculamente altos de Haaland - contra o Liverpool. Em oito partidas contra os Reds, Haaland marcou apenas três vezes, a menor quantidade de gols que ele marcou contra uma equipe que enfrentou pelo menos oito vezes. 

Haaland marcou oito vezes contra o Manchester United, cinco vezes contra o Arsenal e quatro vezes contra Chelsea e Tottenham. Essas quatro equipes estão entre as 35 equipes contra as quais Haaland marcou quatro ou mais gols ao longo de sua carreira. Nesse contexto, o Liverpool, contra quem ele marcou dois gols em seis jogos pelo City com apenas um gol na Premier League, é a equipe pedra no sapato de Haaland. 

Mas o jogo de domingo (09) contra os campeões, que inicia uma semana crucial para a máquina de gols norueguesa, é a ocasião perfeita para acabar com seu tabu contra o Liverpool e dar aos Reds o mesmo tratamento impiedoso que ele dispensou a quase todas as outras equipes.

  • Haaland Van DijkGetty

    Ofuscado por Nuñez

    Haaland ficou frustrado no jogo em casa do Salzburg contra o Liverpool, em sua temporada de estreia, sendo substituído em uma derrota por 2 a 0. Seu primeiro jogo contra os Merseysiders com a camisa do City foi na Community Shield de 2022, quando foi surpreendentemente ofuscado por Darwin Nuñez em uma derrota por 3 a 1.

    O atacante tocou na bola 14 vezes e perdeu uma chance simples no final ao acertar o travessão, em um rebote dentro da pequena área. Guardiola foi cauteloso ao comentar: "Ele não marcou. Em outro dia ele marcará. Ele tem uma qualidade incrível nisso e ele o fará. Ele vai nos ajudar muito."

    O técnico estava absolutamente certo e, no jogo seguinte, Haaland marcou duas vezes contra o West Ham, seus primeiros gols no caminho para um recorde de 36 gols em uma temporada da Premier League. Mas ele realmente não ajudou o City a vencer o Liverpool, pelo menos não no Campeonato Inglês. 

  • Haaland City LiverpoolGetty

    Zero vitórias na Premier League

    O norueguês ficou novamente em branco na próxima vez que enfrentou o Liverpool, na derrota por 1 a 0, em Anfield, em outubro de 2022, pelo Campeonato Inglês. Ele marcou no encontro da Carabao Cup entre as duas equipes, no Etihad Stadium, dois meses depois, embora tenha perdido o próximo jogo devido a lesão. O City mal notou sua ausência, pois venceu por 4 a 1 a caminho de conquistar o título da Premier League. 

    Haaland marcou em um empate de 1 a 1 em casa contra o Liverpool em novembro de 2023 e não encontrou o fundo das redes contra eles desde então, ficando em branco em um empate de 1 a 1 e em uma derrota por 2 a 0 em Anfield, enquanto perdeu a derrota por 0 a 2 na temporada passada no Etihad Stadium devido a lesão. Isso significa que Haaland ainda está esperando por sua primeira vitória contra o Liverpool na Premier League.

    Os resultados do Liverpool entre o final de setembro e o final de outubro, quando perderam seis em sete jogos enquanto sofriam 14 gols, teriam elevado as esperanças de Haaland de virar a maré. Mas nos últimos dois jogos contra Aston Villa e Real Madrid, eles pareceram mais com o time que arrebatou o título da temporada passada e que fez o dobro sobre o City. 

  • Erling HaalandGetty Images

    Nunca me senti melhor

    E foi por isso que Haaland alertou: "Precisamos atuar como um time e precisamos estar todos juntos, atacando o Liverpool e defendendo como um time. Precisamos estar prontos porque não vai ser um jogo fácil. A competição entre o Man.City e o Liverpool tem sido incrível nos anos anteriores – empurrando uns aos outros para melhorar e lutando pelo título. Vai ser um jogo difícil, e precisamos estar no nosso melhor."

    No entanto, Haaland não poderia estar em melhor forma ou mentalidade, enquanto se prepara para acertar as contas no domingo (09). Ele marcou 18 gols em 14 partidas pelo City na Premier League e na Champions League, além de mais nove gols em três partidas pela Noruega. 

    São 27 gols em 17 jogos por clube e seleção, colocando-o no caminho para superar aquele número insano de 57 gols de 2022/23. Haaland até admitiu que nunca esteve em um momento de forma como este em sua carreira. "Foi um bom começo, e me sinto muito bem", ele disse aos repórteres esta semana. "Sinto que esta é a melhor versão de mim mesmo. Nunca me senti melhor do que agora."

  • Erling Haaland Man CityInstagram

    A rotina diligente está valendo a pena

    Durante o mês passado, Haaland abriu uma janela para sua rotina diária, mostrando seu processo dedicado para se recuperar de jogos e sessões de treinamento para evitar lesões. Essa rotina inclui terapia de luz vermelha, massagens, banhos de gelo e saunas, além de uma dieta de peixe fresco, bifes e leite. 

    E depois de marcar contra o ex-clube Borussia Dortmund na quarta-feira, totalizando cinco gols em quatro jogos da Champions, ele reiterou quão importante essa rotina tem sido para sua atual forma insaciável de marcar gols.

    "Para me manter afiado, preciso manter minha mente no lugar certo, preciso me recuperar bem, preciso receber muitos tratamentos, preciso comer as coisas certas. Eu me conecto quando preciso me conectar no campo e depois relaxo o máximo que posso quando estou em casa. Trata-se de manter os níveis de energia, estar motivado e fazer as coisas que são boas para meu corpo e para meu cérebro."

  • Erling Haaland NorwayGetty

    Principal objetivo de carreira ao alcance das mãos

    Quando Haaland foi perguntado esta semana sobre quebrar um certo recorde, respondeu: "Não querendo soar arrogante, mas qual recorde?" O marco em questão era a contagem de gols de todos os tempos de Alan Shearer na Premier League, de 260. "Eu tenho que ignorá-los," ele explicou. "Pensar nos recordes que posso quebrar é a última coisa na minha mente, eu tento ajudar o time a vencer jogos de futebol. É assim que preciso pensar porque não posso pensar muito. Preciso pensar no presente."

    Mas há um desafio próximo que ele não consegue tirar da cabeça: ajudar a Noruega a se qualificar para a Copa do Mundo. E assim que o apito final soar no domingo, sua atenção se voltará para o penúltimo jogo de qualificação em casa contra a Estônia, na quinta-feira (13), e depois para o jogo final fora contra a Itália, no domingo (16).

    Haaland tem estado em forma feroz pela Noruega, liderando sua tentativa de se qualificar para uma primeira Copa do Mundo desde 1998 com 12 gols. A Noruega venceu todos os seus seis jogos e pode efetivamente garantir essa tão aguardada qualificação vencendo a Estônia, já que mantém uma vantagem de 16 gols sobre a Itália no saldo de gols, o principal critério de desempate. 

    Haaland previu que haveria "a maior festa de todas" se a Noruega se qualificasse e fez a ousada afirmação de que simplesmente participar de uma Copa do Mundo estaria no mesmo nível, senão ainda mais satisfatório, que todos os troféus que conquistou com o City. "A última Copa do Mundo [para a Noruega] foi em 1998, dois anos antes de eu nascer, então venho dizendo isso há muito tempo: meu objetivo é levar a Noruega para uma Copa do Mundo e Euro," ele disse. "Este é o principal objetivo da minha carreira e agora tenho uma boa chance de fazer isso, então é sobre aproveitar as chances."

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Na zona

    Com uma conquista que acontece uma vez por geração com seu país em jogo, e uma primeira vitória na liga contra o Liverpool ao alcance, parece ser a semana mais importante na carreira de Haaland. 

    Não que ele vá ficar muito estressado com isso, claro. "Eu tento não pensar no que as pessoas esperam", disse ele. "Eu tento ficar livre na minha mente e não pensar muito. Há muitas expectativas, mas para mim é importante permanecer na minha zona." 

    A zona de Haaland é particularmente perigosa para os adversários agora e o Liverpool, o único time que conseguiu permanecer relativamente ileso contra ele, está prestes a entrar nela.

