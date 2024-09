Liverpool não pode se dar ao luxo de ignorar novo contrato para Mohamed Salah

Reds erraram feio em ter postergado a decisão do futuro do ídolo e agora se encontram contra a parede

Antes de Mohamed Salah se tornar o jogador mais bem pago na história do Liverpool, no meio de 2022, o então diretor de pesquisa do clube, Ian Graham, era o incumbido de decidir o futuro do craque.

Salah já havia se provado como um dos melhores na história da Premier League. Depois de chegar a Anfield da Roma, em junho de 2017, por £43 milhões, quebrou um recorde atrás do outro enquanto se tornava ídolo e ajudava a equipe a conquistar todos os grandes títulos que disputou.

No entanto, Salah estava prestes a completar 30 anos, uma idade na qual muitos jogadores - e especialmente os atacantes de velocidade - começam a mostrar sinais de declínio. Consequentemente, Graham "esperava dizer: 'Agora é a hora de vender.' Mas, para minha surpresa, ele disse: 'Mo vai continuar em bom nível por alguns anos. E você não pode substitui-lo'".

Salah, afetado por lesões, pode ter sofrido uma queda de rendimento no final da última temporada, mas já está claro que, após três rodadas da nova temporada da Premier League, aos 32 anos, ele continua sendo o melhor ponta-direita do futebol mundial.

Então, como é que o Liverpool permitiu que o egípcio entrasse em seu último ano de contrato? E como é possível que um ativo tão valioso possa correr o risco de deixar o time de graça no final desta temporada?