Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Barcelona monitoram sensação da Bundesliga que já vale 100 milhões de euros
Diomande causa sensação na Bundesliga
Yan Diomande tem estado em uma forma surpreendente boa ultimamente, registrando três gols e três assistências em suas três últimas partidas na Bundesliga. Tendo feito 10 jogos na liga, das quais começou como titular em seis, o prodígio marfinense tem uma participação direta em gol a cada 89 minutos, números impressionantes para qualquer jogador, especialmente para alguém que está na Europa há menos de um ano e que ainda nem comemorou seu aniversário de 19 anos.
A ascensão de Diomande tem sido nada menos que espetacular. Tendo feito sua estreia profissional no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid em março de 2025, enquanto ainda estava no Leganés, foi aos 15 anos que o jovem talento deu seus primeiros passos rumo ao futebol profissional. Em 2022, o ponta nascido em Abidjan mudou-se para os EUA, juntando-se à DME Academy, na Flórida. Durante sua estadia de três anos nos Estados Unidos, ganhou experiência e aperfeiçoou suas habilidades com o time da Yulee High School, além do Frenzi da United Premier Soccer League. Enquanto estava associado à DME Academy, ele até participou de testes no Celtic, da Scottish Premiership.
No entanto, nem tudo foi um mar de rosas para o jovem. “Fui para os EUA para estudar e jogar futebol”, disse Diomande ao Transfermarkt em outubro. “Fiz testes para alguns times [da MLS] como o Colorado Rapids e o Charlotte FC, mas não deu certo. Acabei percebendo que [os EUA] não eram exatamente o certo para mim. O futebol não tem o mesmo status lá que o basquete ou o futebol americano.”
- Getty Images
Os gigantes da Europa de olho em Diomande
Suas atuações deslumbrantes e o grande impacto no ataque do Leipzig não passaram despercebidos. Segundo a SPORT BILD, olheiros dos maiores clubes da Europa estão regularmente presentes nas partidas do time alemão. Os vídeos de Diomande têm sido especialmente solicitados para monitorar e avaliar a sensação adolescente. O relatório acrescenta que clubes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City e PSG estão de olho em Diomande, com a crença unânime de que ele tem potencial para alcançar os mesmos patamares de Mbappé e Dembélé.
É provável que um dos principais clubes faça uma proposta por Diomande na próxima janela transferências de meio de ano, mas o diretor-gerente do Leipzig, Marcel Schafer, está empenhado em garantir que o jogador permaneça no clube para continuar seu desenvolvimento.
"Se isso acontecer, será mais uma validação do nosso trabalho," disse Schafer recentemente ao SPORT BILD. "No entanto, estamos planejando firmemente com o nosso atual elenco e sempre enfatizamos nossa intenção de construir um novo grupo central após a reestruturação. Este grupo central está atualmente tomando forma e nos trará muita satisfação.
"Yan se adaptou muito rapidamente conosco na Bundesliga. Especialmente considerando que ele ainda está em seu primeiro ano como profissional e é muito jovem. Ele está no caminho certo, mas como todos os nossos outros jogadores, ainda tem muito potencial para desenvolvimento. Estamos muito ansiosos para realizar esse potencial juntos nos próximos anos."
Vinícius Junior e Mbappé, os modelos de Diomande
Diomande, um ponta-esquerda, está sendo comparado a alguns dos maiores nomes da posição, como Vinicius Junior e Mbappé. Na mesma entrevista ao Transfermarkt, Diomande confessou que deseja moldar seu jogo como fez o camisa 7 do Real Madrid, e acrescentou que ama a mentalidade de Mbappé.
“Acho que Vinicius Junior é o melhor jogador para comparar”, disse Diomande. “Quando se trata de mentalidade, meu modelo é Kylian Mbappé. Acho que você deve ter uma boa mentalidade. Acredito que se seu coração e mente estiverem bem, então você estará bem no geral. Tento trabalhar nisso o máximo possível.
“Gosto de me inspirar em muitos jogadores. Meu país tem muitos bons exemplos. Jogadores que jogaram com potência, como Gervinho, Yaya Toure e Max Gradel, mas meu jogador dos sonhos não é do meu país. Meu jogador favorito é Cristiano Ronaldo.”
- Getty Images Sport
O Leipzig colocou o preço de € 100 milhões em Diomande
O Leipzig contratou Diomande por apenas € 20 milhões na última janela de transferências, e seu contrato, que vai até 2030, não inclui uma cláusula de rescisão. Após seu bom desempenho na atual temporada e as características que o tornam um atleta promissor, a equipe agora colou o preço de € 100 milhões no jogador, de acordo com Sky Germany.