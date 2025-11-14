Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Barcelona monitoram sensação da Bundesliga que já vale 100 milhões de euros

Yan Diomande tem estado em uma forma surpreendente boa ultimamente, registrando três gols e três assistências em suas três últimas partidas na Bundesliga. Tendo feito 10 jogos na liga, das quais começou como titular em seis, o prodígio marfinense tem uma participação direta em gol a cada 89 minutos, números impressionantes para qualquer jogador, especialmente para alguém que está na Europa há menos de um ano e que ainda nem comemorou seu aniversário de 19 anos.

A ascensão de Diomande tem sido nada menos que espetacular. Tendo feito sua estreia profissional no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid em março de 2025, enquanto ainda estava no Leganés, foi aos 15 anos que o jovem talento deu seus primeiros passos rumo ao futebol profissional. Em 2022, o ponta nascido em Abidjan mudou-se para os EUA, juntando-se à DME Academy, na Flórida. Durante sua estadia de três anos nos Estados Unidos, ganhou experiência e aperfeiçoou suas habilidades com o time da Yulee High School, além do Frenzi da United Premier Soccer League. Enquanto estava associado à DME Academy, ele até participou de testes no Celtic, da Scottish Premiership.

No entanto, nem tudo foi um mar de rosas para o jovem. “Fui para os EUA para estudar e jogar futebol”, disse Diomande ao Transfermarkt em outubro. “Fiz testes para alguns times [da MLS] como o Colorado Rapids e o Charlotte FC, mas não deu certo. Acabei percebendo que [os EUA] não eram exatamente o certo para mim. O futebol não tem o mesmo status lá que o basquete ou o futebol americano.”