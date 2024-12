A lista dos maiores salários do Chelsea: quanto os jogadores ganham?

Veja a lista completa de quanto cada atleta dos Blues ganha por ano

A força financeira do Chelsea tem um papel crucial para que o clube se mantenha no topo do futebol europeu. Apoiado por grandes investidores e por uma estratégia de transferências um tanto quanto arrojada, o clube gera uma receita substancial por meio de diversos canais, com acordos de patrocínio, parcerias comerciais e vendas em dias de jogo.

Esse poder permite ao Chelsea oferecer salários altos e luvas atraentes, tornando o clube um destino natural para grandes jogadores do futebol mundial. Sua participação consistente em competições europeias também aumenta sua atratividade, reforçando seu status como uma grande força no mercado de transferências.

O tamanho inflacionado do elenco dos Blues é só um indicativo de que eles são um dos maiores 'gastões' da liga em termos salariais, é verdade - mas nenhum de seus jogadores figura no top 10 dos mais bem pagos da Inglaterra. Na verdade, há apenas dois jogadores do Chelsea no top-20.

Mais artigos abaixo

Mas quem é o jogador mais bem pago do Chelsea nesta temporada? E quem está na parte de baixo dessa lista?

A GOAL deu uma olhada nos números da Capology e descobriu!

*Os salários são brutos e anuais.