A lista de dispensas do Vasco para o fim do ano e a temporada 2025: jogadores que vão sair e que ficam sem contrato

Com a indefinição sobre uma vaga continental para a temporada, a diretoria já começa a definir o planejamento para a próxima temporada

Eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco ainda sonha com a possibilidade de disputar uma competição continental em 2025 através do Campeonato Brasileiro. Em décimo lugar no Brasileirão com 37 pontos, o time carioca sonha com uma vaga na Sul-Americana.

Enquanto isso, precisa olhar para o elenco e definir o planejamento para a próxima temporada. No grupo de Rafael Paiva, há seis jogadores com seus contratos encerrando no final do ano. São eles: David, Galdames, Keiller, Rojas, Rossi e Victor Luís.