A lista de dispensas da Juventus para a temporada 2024/25

No último mês da janela de transferências, a Velha Senhora tenta negociar atletas que não serão utilizados por Thiago Motta; veja

A Juventus está prestes a iniciar mais uma temporada, desta vez com grandes expectativas devido à chegada do técnico Thiago Motta. Nos primeiros dias sob o comando do novo treinador, a equipe já definiu os próximos alvos no mercado da bola e também as saídas dos atletas que não serão aproveitados.

Nesta janela, o time já acertou a chegada do brasileiro Douglas Luiz, do Aston Villa, de Khephren Thuram, do Nice, e de Juan Cabral, lateral do Hellas Verona.

No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito quanto à saída de outros jogadores, além dos que já saíram, como o brasileiro Alex Sandro, Matías Soulé, Dean Huijsen, Samuel Iling-Junior, Moise Kean, Koni De Winter, Enzo Barrenechea, Kaio Jorge, Gianluca Frabotta e Adrien Rabiot.

Abaixo, a GOAL destaca a lista de dispensas da Juventus.

