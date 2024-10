A lista de dispensas do Fluminense para o fim do ano e a temporada 2025: jogadores que vão sair e que ficam sem contrato

Veteranos como Marcelo e Felipe Melo podem ficar livres no mercado ao fim de 2024

A temporada de 2024 vai sendo dura para o Fluminense. O Tricolor entrou no ano como o campeão da Libertadores, mas sofreu derrotas e eliminações, além de estar na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. E quem será mantido no elenco para 2025?

O Fluminense tem seis jogadores com contrato encerrando no dia 31 de dezembro, ou seja, menos de três meses. São eles: Felipe Melo, Marcelo, Manoel, Diogo Barbosa, Lucumí e Marquinhos.

Nenhum dos citados têm a renovação de contrato garantida, e a situação está sendo analisada caso a caso. Abaixo a GOAL explica: