A lista de dispensas do Flamengo para o fim do ano e a temporada 2025: jogadores que vão sair e que ficam sem contrato

Clube rubro-negro ainda tem poucos atletas em fim de contrato e que estão com situação indefinida

Com o final da temporada se aproximando, o Flamengo tem dois jogadores nos últimos três meses de contrato e com a situação indefinida no clube. Sao eles: o atacante Gabigol e o zagueiro David Luiz.

O futuro de ambos os atletas está em aberto, mas a situação de cada um é bem diferente. O camisa 99 avalia os próximos passos da carreira e entende que o próximo contrato é, talvez, o mais importante desde que começou a jogar. O zagueiro, por sua vez, já está perto de pendurar as chuteiras. Abaixo, saiba a real situação de cada um.