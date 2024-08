A lista de dispensas do Chelsea para o fim da janela de transferências do verão europeu 2024

Com mais uma janela sem dó de abrir os cofres, agora os Blues têm mais um problema: a quantidade de jogadores na equipe. O que fazer com cada um?

O Chelsea está enfrentando um problema já conhecido com o fim da janela de transferências se aproximando. Um verão europeu frenético - mesmo fora dos planos do clube - deixou o técnico Enzo Maresca com um elenco inchado, e, agora, com a temporada já em andamento, ainda há mais reforços a caminho, como João Félix, por 46 milhões de libras (R$ 328 milhões), e, possivelmente, Victor Osimhen.

Os Blues foram ridicularizados por terem mais de 40 jogadores à disposição, e, embora muitos deles não estejam nem perto de integrar o time principal, há uma sensação de urgência em se desfazer de atletas indesejados; mas com um impasse: o mercado fecha no dia 30 de agosto.

Conor Gallagher e Romelu Lukaku estão (finalmente) prestes a concluir suas transferências para o Atlético de Madrid e Napoli, respectivamente, mas ainda há quase uma dúzia de jogadores nas margens do time de Maresca cujos futuros seguem indefinidos.

Abaixo, a GOAL avalia o que deve ser feito em cada caso: segurar no clube, emprestar para ganhar rodagem ou vender de uma vez por todas?

