A lista de compras do Barcelona por um novo centroavante para substituir Robert Lewandowski

Mesmo com as limitações financeiras, o Barcelona segue confiante de que conseguirá contratar um novo camisa 9 de alto nível para substituir Robert Lewandowski. Entre as opções avaliadas está Harry Kane, destaque do Bayern de Munique

  • Lewandowski provavelmente deixará o Barcelona

    Com apenas alguns meses restantes no contrato de Robert Lewandowski, de 37 anos, cresce a chance de o atacante deixar o Barcelona no próximo ano, ficando livre no mercado. O empresário do polonês, Pini Zahavi, comentou recentemente sobre a situação:

    “O contrato do Lewandowski acaba em 2026 e ainda não tomamos nenhuma decisão. Vamos esperar para ver o que acontece nos próximos dias.”

    Diante da possível saída do seu camisa 9, o Barça já começou a planejar o futuro. Segundo o Mundo Deportivo, o clube montou uma lista com cinco atacantes — incluindo nomes de peso como Julián Álvarez e Harry Kane.

    O Barcelona pode bancar um camisa 9 de elite?

    A publicação aponta que o departamento financeiro do Barça acredita que será possível contratar um centroavante de alto nível. O principal alvo é Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Mas, para isso, o clube precisa voltar a cumprir a regra 1:1 deLa Liga — que só deve acontecer após a saída de Lewandowski, quando cerca de 40 milhões de euros (R$ 246,3 milhões) ficarão disponíveis na folha salarial.

    O Barcelona está perto de atingir esse equilíbrio financeiro, especialmente com o pagamento das parcelas dos assentos VIP, do Camp Nou, que vence em dezembro. No acordo da temporada 2024/25, 70 milhões dos 100 milhões de euros já foram pagos, e os 30 milhões de euros finais chegarão até o fim do ano. Isso permitiria ao clube voltar ao regime 1:1.

    Depois disso, o Barça ainda precisa montar uma estrutura financeira para bancar a transferência. O clube aposta no aumento de receita com a reabertura completa do Camp Nou para fechar essa conta.

  • Quais jogadores estão no radar do Barcelona?

    Sem chances de disputar Erling Haaland por conta dos altos custos, o favorito para substituir Lewandowski é mesmo Julián Álvarez. Outros nomes na lista incluem Kane (Bayern de Munique), Victor Osimhen (Galatasaray), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e uma opção mais barata: Etta Eyong.

    Eyong, que chegou ao Levante nesta temporada, disse nesta semana que sonha em jogar no Barça e revelou que Messi e Eto’o foram seus ídolos de infância.

  • Lamine Yamal Robert Lewandowski Barcelona 2025Getty Images

    Yamal quer a permanência de Lewandowski

    Mesmo sem proposta de renovação do Barça, Lamine Yamal gostaria que Lewandowski ficasse. A parceria entre os dois cresceu dentro e fora de campo, e o jovem atacante vê o veterano como um verdadeiro mentor. Há quem diga que Yamal acredita que nenhum outro jogador poderia guiá-lo tão bem nesse início de carreira.

    Ele gostaria que Lewandowski continuasse no clube além de 2027, data em que se tornará agente livre. Para Yamal, a presença do polonês é importante também pela liderança que exerce no grupo.

    Lewandowski, porém, também desperta interesse do Milan, onde Ibrahimovic gostaria de levá-lo, e há rumores de que o atacante pode até considerar a aposentadoria do futebol profissional.

