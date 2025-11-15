A lista de compras do Barcelona por um novo centroavante para substituir Robert Lewandowski
Lewandowski provavelmente deixará o Barcelona
Com apenas alguns meses restantes no contrato de Robert Lewandowski, de 37 anos, cresce a chance de o atacante deixar o Barcelona no próximo ano, ficando livre no mercado. O empresário do polonês, Pini Zahavi, comentou recentemente sobre a situação:
“O contrato do Lewandowski acaba em 2026 e ainda não tomamos nenhuma decisão. Vamos esperar para ver o que acontece nos próximos dias.”
Diante da possível saída do seu camisa 9, o Barça já começou a planejar o futuro. Segundo o Mundo Deportivo, o clube montou uma lista com cinco atacantes — incluindo nomes de peso como Julián Álvarez e Harry Kane.
- AFP
O Barcelona pode bancar um camisa 9 de elite?
A publicação aponta que o departamento financeiro do Barça acredita que será possível contratar um centroavante de alto nível. O principal alvo é Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Mas, para isso, o clube precisa voltar a cumprir a regra 1:1 deLa Liga — que só deve acontecer após a saída de Lewandowski, quando cerca de 40 milhões de euros (R$ 246,3 milhões) ficarão disponíveis na folha salarial.
O Barcelona está perto de atingir esse equilíbrio financeiro, especialmente com o pagamento das parcelas dos assentos VIP, do Camp Nou, que vence em dezembro. No acordo da temporada 2024/25, 70 milhões dos 100 milhões de euros já foram pagos, e os 30 milhões de euros finais chegarão até o fim do ano. Isso permitiria ao clube voltar ao regime 1:1.
Depois disso, o Barça ainda precisa montar uma estrutura financeira para bancar a transferência. O clube aposta no aumento de receita com a reabertura completa do Camp Nou para fechar essa conta.
Quais jogadores estão no radar do Barcelona?
Sem chances de disputar Erling Haaland por conta dos altos custos, o favorito para substituir Lewandowski é mesmo Julián Álvarez. Outros nomes na lista incluem Kane (Bayern de Munique), Victor Osimhen (Galatasaray), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e uma opção mais barata: Etta Eyong.
Eyong, que chegou ao Levante nesta temporada, disse nesta semana que sonha em jogar no Barça e revelou que Messi e Eto’o foram seus ídolos de infância.
- Getty Images
Yamal quer a permanência de Lewandowski
Mesmo sem proposta de renovação do Barça, Lamine Yamal gostaria que Lewandowski ficasse. A parceria entre os dois cresceu dentro e fora de campo, e o jovem atacante vê o veterano como um verdadeiro mentor. Há quem diga que Yamal acredita que nenhum outro jogador poderia guiá-lo tão bem nesse início de carreira.
Ele gostaria que Lewandowski continuasse no clube além de 2027, data em que se tornará agente livre. Para Yamal, a presença do polonês é importante também pela liderança que exerce no grupo.
Lewandowski, porém, também desperta interesse do Milan, onde Ibrahimovic gostaria de levá-lo, e há rumores de que o atacante pode até considerar a aposentadoria do futebol profissional.