A lista de compras do Arsenal para o ataque no mercado de janeiro

Os Gunners ainda estão longe de alcançar seu desempenho ideal e precisam fortalecer o ataque ineficiente antes do encerramento da janela

O Arsenal tem enfrentado críticas ao longo dos anos pela dificuldade em substituir o ex-capitão Patrick Vieira. Embora seja importante reconhecer que Vieira foi, literalmente, um dos melhores meio-campistas da história do futebol e insubstituível no sentido tradicional, a percepção de fragilidade no meio-campo dos Gunners persistiu até a chegada de Declan Rice, contratado por £105 milhões de libras.

Curiosamente, apesar do mundo do futebol adorar exagerar quando se trata do Arsenal, não houve o mesmo clamor por um substituto direto para Thierry Henry. A versão atual do time tem uma configuração bem ajustada, mas falta um atacante de elite para completar o conjunto.

Kai Havertz, contratado como meio-campista, foi improvisado no ataque como solução temporária. No entanto, ele tem permanecido na posição por mais tempo do que deveria, muitas vezes em detrimento da equipe. Durante as derrotas para Newcastle e Manchester United na Copa, Havertz desperdiçou chances claras, expondo a fragilidade do setor ofensivo.

Para agravar a situação, Bukayo Saka ficará fora por pelo menos dois meses após uma cirurgia no tendão, e Gabriel Jesus sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior (LCA), o que provavelmente o afastará pelo restante da temporada. Sem suas principais opções ofensivas, o Arsenal precisa agir rapidamente.

Esperar até julho para buscar o atacante perfeito pode custar caro. A disputa por um camisa 9 de alto nível já é acirrada, e os Gunners precisam se adiantar para superar seus concorrentes no mercado. Além disso, o clube carece de um atacante de lado mais ameaçador. Mesmo antes da lesão de Saka, o time já precisava de reforços para equilibrar as ações ofensivas, pois o trio formado por Gabriel Martinelli, Leandro Trossard e Raheem Sterling não tem sido eficaz.

Com algumas semanas restantes na janela de transferências, o Arsenal deve buscar ao menos um reforço para aliviar a pressão sobre o elenco e manter suas ambições na temporada. A GOAL analisou as opções mais viáveis disponíveis para os Gunners no mercado.