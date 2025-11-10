+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chris Burton

Lionel Messi de volta ao Camp Nou! Astro aparece de surpresa no estádio do Barcelona e fala em jogo de despedida

O argentino deixou o Barça rumo ao PSG em 2021 e atualmente é atleta do Inter Miami

Lionel Messi enviou uma mensagem emocionante aos torcedores do Barcelona após fazer um retorno secreto e surpreendente ao Camp Nou.

O astro argentino rompeu os laços de toda uma carreira com o clube catalão em 2021, mas nunca escondeu o desejo de voltar à antiga casa em algum momento.

Ele voltou à cidade durante uma pausa em seus compromissos na MLS com o Inter Miami, o que lhe permitiu ver as reformas feitas no icônico estádio.

  • Lágrimas caíram

    Messi ficou em lágrimas ao se despedir do Barça, quando ficou claro que os problemas financeiros do clube tornariam impossível uma renovação de contrato para o astro argentino. Ao se tornar agente livre, ele aceitou um novo desafio na França com o Paris Saint-Germain.

    Lá, conquistou mais títulos importantes, ao lado de Neymar e Kylian Mbappé, mas a família Messi — incluindo a esposa Antonela e os três filhos — teve dificuldades para se adaptar a Paris. Como resultado, o “sonho americano” passou a ser perseguido quando David Beckham e o Inter Miami o procuraram em 2023.

  • Messi sugere retorno ao Barcelona

    Messi levou seu recorde histórico de Bolas de Ouro a oito — após se tornar campeão mundial — e já soma 46 grandes títulos, sendo o jogador mais vitorioso da história. Alguns desses troféus — a Leagues Cup e o Supporters’ Shield — foram conquistados nos Estados Unidos.

    Embora esteja feliz no sul da Flórida, há especulações sobre um retorno ao Camp Nou. Parece improvável que isso aconteça como jogador, já que ele assinou um novo contrato com o Inter Miami, mas um cargo diretivo ou de embaixador pode se abrir no futuro. Por enquanto, ele aproveitou para passear por um estádio vazio que está passando por uma grande reforma.

    Messi escreveu no Instagram após voltar ao gramado que um dia iluminou:

    “Na noite passada voltei a um lugar que minha alma sente falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero um dia poder voltar — e não apenas para me despedir como jogador, já que nunca tive essa chance…”

  • Messi jogará novamente no Camp Nou?

    O Inter Miami prometeu fazer tudo o que puder para tornar possível uma partida de despedida de Messi na Catalunha. O presidente do clube, Jorge Mas, declarou:

    “A saída de Messi do Barcelona não foi do jeito que ele queria. Ele não pôde se despedir do clube que o acolheu quando era criança, e acho que as circunstâncias não foram as que Lionel desejava. Eu lhe prometi que farei tudo o que for possível nos próximos anos para lhe dar a oportunidade de se despedir de seus torcedores em Barcelona. O Inter Miami irá até lá ou faremos algum tipo de partida.”

    Embora um amistoso possa ser organizado, o Barça também considera trazer seu filho pródigo de volta para um jogo-exibição que marcaria a grande reabertura do Camp Nou. Problemas de agenda chegaram a atrapalhar a ideia, mas o estádio ainda não está pronto para receber torcedores novamente. Assim, Messi pode chegar ao fim da temporada 2025 da MLS antes de retornar à Europa.

    Contrato de Messi

    O presidente do Barça, Joan Laporta, que uma vez insinuou tentar trazer Messi de volta em uma capacidade de jogador, afirmou regularmente que os Blaugrana estão procurando organizar um jogo que Messi possa honrar. Seus comentários mais recentes sobre o tema foram: “O que esperamos é que ele possa receber a grande homenagem que merece.”

    Messi agora está vinculado a um contrato com o Inter Miami até 2028, o que o levará além do seu 40º aniversário. Ele também jogará em um novo estádio lá, com os Herons no processo de construção de um estádio dedicado que deve estar pronto para o início da campanha de 2026.

    O time de Javier Mascherano espera se mudar para lá como os campeões defensores da MLS Cup. Mais magia de Messi os manteve na disputa pela glória nos play-offs nesta temporada, com o argentino chegando a 42 gols enquanto se prepara para as semifinais da Conferência. Uma parada em Barcelona foi feita antes de toda a atenção se voltar para o confronto com o Cincinnati.

