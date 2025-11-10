Lionel Messi de volta ao Camp Nou! Astro aparece de surpresa no estádio do Barcelona e fala em jogo de despedida

Messi levou seu recorde histórico de Bolas de Ouro a oito — após se tornar campeão mundial — e já soma 46 grandes títulos, sendo o jogador mais vitorioso da história. Alguns desses troféus — a Leagues Cup e o Supporters’ Shield — foram conquistados nos Estados Unidos.

Embora esteja feliz no sul da Flórida, há especulações sobre um retorno ao Camp Nou. Parece improvável que isso aconteça como jogador, já que ele assinou um novo contrato com o Inter Miami, mas um cargo diretivo ou de embaixador pode se abrir no futuro. Por enquanto, ele aproveitou para passear por um estádio vazio que está passando por uma grande reforma.

Messi escreveu no Instagram após voltar ao gramado que um dia iluminou:

“Na noite passada voltei a um lugar que minha alma sente falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero um dia poder voltar — e não apenas para me despedir como jogador, já que nunca tive essa chance…”