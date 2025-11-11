Lionel Messi faz revelação sobre vida como jogador do Inter Miami e compara à pressão de Barcelona e Paris Saint-Germain
Vida em Miami lembra os tempos na Catalunha
Messi deixou o PSG após duas temporadas, optando por não renovar o contrato. Muitos acreditaram que o craque argentino teve dificuldades para se adaptar em Paris depois de 20 anos em Barcelona, mas ele garante que sua insatisfação estava ligada apenas ao futebol.
Em entrevista à SPORT, Messi explicou que, em Miami, reencontrou uma rotina parecida com a que vivia em Castelldefels, cidade próxima a Barcelona.
“Parece que Paris foi um pesadelo, mas não foi. Eu só não estava feliz com o futebol. Fora de campo, tivemos uma ótima experiência como família. Mas aqui em Miami, sim, estamos muito bem. É uma vida parecida com a de Castelldefels — tudo perto, a escola das crianças, o clube... Vivemos longe do centro, que é lindo, mas o trânsito é horrível”, brincou.
Vida mais tranquila no Inter Miami
Messi contou que, nos Estados Unidos, o futebol é vivido com menos pressão do que na Europa.
“Aproveitamos o dia a dia de forma mais relaxada. Claro que ainda queremos vencer, mas o ambiente é diferente. Passo mais tempo com minha família, chego em casa e penso menos em futebol. Antes, os resultados me afetavam muito, e eu acabava levando isso pra casa. Agora é diferente, estamos felizes aqui.”
O desgaste do futebol europeu
Messi também comentou sobre o quanto o futebol europeu pode ser exaustivo — algo que vários técnicos e jogadores já apontaram. Xavi classificou o cargo de treinador do Barcelona como “cruel e ingrato”, Guardiola tirou um ano sabático em 2012 e Klopp deixou o Liverpool em 2024 sem data para voltar.
O sonho da MLS Cup
O Inter Miami busca seu primeiro título da MLS Cup desde a fundação do clube, em 2020. Depois de cair nas quartas em 2024, o time agora chegou às semifinais da Conferência Leste e enfrentará o FC Cincinnati no dia 23 de novembro.
Se avançar, encara New York City FC ou Philadelphia Union antes da grande final, marcada para 6 de dezembro.
A equipe também sonha em coroar com um título as carreiras de Sergio Busquets e Jordi Alba, que devem se aposentar ao fim da temporada.