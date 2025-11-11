Lionel Messi faz revelação sobre vida como jogador do Inter Miami e compara à pressão de Barcelona e Paris Saint-Germain

Messi deixou o PSG após duas temporadas, optando por não renovar o contrato. Muitos acreditaram que o craque argentino teve dificuldades para se adaptar em Paris depois de 20 anos em Barcelona, mas ele garante que sua insatisfação estava ligada apenas ao futebol.

Em entrevista à SPORT, Messi explicou que, em Miami, reencontrou uma rotina parecida com a que vivia em Castelldefels, cidade próxima a Barcelona.

“Parece que Paris foi um pesadelo, mas não foi. Eu só não estava feliz com o futebol. Fora de campo, tivemos uma ótima experiência como família. Mas aqui em Miami, sim, estamos muito bem. É uma vida parecida com a de Castelldefels — tudo perto, a escola das crianças, o clube... Vivemos longe do centro, que é lindo, mas o trânsito é horrível”, brincou.