Lionel Messi é inevitável: retorno do astro deixa Inter Miami no caminho das taças

Craque argentino está de volta, após se recuperar de lesão, e a missão no horizonte é levantar o 46º título

Lionel Messi não entrava em campo desde a final da Copa América nos Estados Unidos, no dia 14 de julho. Dois meses depois, em uma noite de 14 de setembro, o camisa 10 marcou dois gols em quatro minutos e ainda participou do tento de Luis Suárez, que fechou o placar da vitória por 3 a 1 do Inter Miami sobre o Philadelphia Union, pela MLS.

Não parecia um jogador que estava parado, voltando de lesão. Os Herons agora têm uma vantagem de sete pontos sobre o vice-líder LA Galaxy na tabela Conferência Leste. E com um jogo a menos. O Miami jogou nove partidas sem seu camisa 10 nestas últimas semanas, mas mantendo-se em alto nível na MLS. Agora, com ele de volta, as expectativas estão altíssimas para o time de Tata Martino.

Buscando título da conferência, a melhor posição geral nos playoffs, o caneco da MLS Cup... Dá para sonhar com tudo isso sem medo. E a GOAL explora, portanto, como o 2024 do Inter Miami se construiu até este momento: qual o peso sobre os ombros de Messi e como o elenco de Tata Martino pode alcançar o que antes parecia quase impossível.

