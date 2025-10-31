Lionel Messi lidera, e Heung-Min Son em segundo: a lista dos maiores salários da MLS
- Getty Images Sport
Os 10 jogadores mais bem pagos
O Inter Miami teve dois jogadores entre os três primeiros: Messi, com $ 20,45 milhões (R$ 110 milhões), e Sergio Busquets, em terceiro, com $ 8,8 milhões (R$ 47,3). Vale destacar que a recente extensão de contrato de Messi não está refletida nestes números. A nova estrela do LAFC, Son, fica em segundo lugar, atrás de Messi, com $ 11,45 milhões (R$ 61,58 milhões). Miguel Almirón, do Atlanta United, e Hirving "Chucky" Lozano, do San Diego FC, completam os cinco primeiros.
Os 10 jogadores da MLS com os maiores salários em 2025 Classificação Jogador Clube Compensação Garantida 1 Lionel Messi Miami $20,45M 2 Son Heung-Min LAFC $11,15M 3 Sergio Busquets Miami $8,78M 4 Miguel Almiron Atlanta $7,87M 5 Hirving Lozano San Diego $7,63M 6 Emil Forsberg RBNY $6,04M 7 Jordi Alba Miami $6,00M 8 Riqui Puig LA Galaxy $5,78M 9 Jonathan Bamba Chicago $5,58M 10 Hany Mukhtar Nashville $5,31M
- Getty Images Sport
Avaliando os salários das contratações mais recentes
Este relatório também revelou os salários de De Paul e Aaronson. Vale ressaltar que os salários de De Paul e de Matt Turner, do New England Revolution, representam a compensação que os clubes estão pagando enquanto os jogadores estão emprestados à MLS.
Os 10 "novatos" mais bem pagos da MLS em 2025 Jogador Clube Compensação Garantida Son Heung-Min LAFC $11.15M Rodrigo De Paul Inter Miami $3.67M* Nico Fernández NYCFC $3.65M Kristoffer Velde Portland Timbers $3.03M Djordje Mihailovic Toronto FC $2.28M Paxten Aaronson Colorado Rapids $2.23M Wessam Abou Ali Columbus Crew $2.18M Iván Jaime CF Montréal $1.99M Matt Turner New England Revolution $1.94M Rwan Cruz Real Salt Lake $1.86M
- Getty Images Sport
Folhas de pagamento da MLS
O relatório também destacou as folhas de pagamento das equipes. O Inter Miami, com $ 48,97 milhões (R$ 264 milhões), supera o resto da liga por $ 18,87 milhões - com essa diferença sozinha sendo maior do que as folhas de pagamento de 15 clubes na liga. Os Herons terão $ 14,78 milhões liberados ao final desta temporada devido às aposentadorias de Busquets e Jordi Alba - o que pode levar o clube a trazer ainda mais talentos.
O LAFC está em segundo lugar com $ 30,1 milhões (R$ 162 milhões), enquanto o Atlanta United ($ 28,5 milhões), FC Cincinnati ($ 23,2 milhões) e o Chicago Fire ($ 23,1 milhões) completam o top cinco.
As folhas de pagamento das franquias da MLS em 2025 (Fonte: Associação de Jogadores da MLS) Clube Compensação Garantida Inter Miami $48,97M LAFC $30,1M Atlanta United $28,5M FC Cincinnati $23,2M Chicago Fire $23,1M Nashville SC $22,4M Portland Timbers $22,4M LA Galaxy $22,3M San Diego FC $22,3M New York Red Bulls $22,1M Columbus Crew $19,2M New England Revolution $19,1M Charlotte FC $19,0M NYCFC $18,8M Seattle Sounders $18,3M Sporting Kansas City $17,6M Vancouver Whitecaps $17,6M San Jose Earthquakes $17,1M St. Louis City $16,9M Houston Dynamo $16,8M Orlando City $16,1M Austin FC $15,7M Real Salt Lake $15,7M D.C. United $14,9M Colorado Rapids $14,6M Minnesota United $14,5M Toronto FC $13,7M Philadelphia Union $13,4M FC Dallas $13,4M CF Montréal $12,92M
- Getty Images
O Inter Miami está frustrando a liga?
Embora Messi tenha afirmado que a MLS precisa gastar mais, há relatos de algumas frustrações sobre como seu time conseguiu contornar as regras do teto salarial para contratar De Paul, de acordo com o The Athletic.
Vale ressaltar que os Whitecaps usaram um mecanismo similar com Thomas Müller, embora não fosse um empréstimo, mas eles assinaram com o alemão um contrato menor nesta temporada antes de exercer a opção de Jogador Designado para a próxima temporada. Müller está ganhando $1,44 milhão nesta temporada, de acordo com a Associação de Jogadores da MLS.