Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

Lionel Messi lidera, e Heung-Min Son em segundo: a lista dos maiores salários da MLS

A Associação de Jogadores da MLS revelou os salários dos atletas da liga em 2025, e pelo terceiro ano consecutivo, Lionel Messi é o jogador mais bem pago. O relatório ofereceu insights sobre novas adições, incluindo Son Heung-Min, do LAFC, o companheiro de equipe de Messi, Rodrigo De Paul, além de Thomas Müller, do Vancouver Whitecaps

  • Los Angeles Football Club v Austin FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Os 10 jogadores mais bem pagos

    O Inter Miami teve dois jogadores entre os três primeiros: Messi, com $ 20,45 milhões (R$ 110 milhões), e Sergio Busquets, em terceiro, com $ 8,8 milhões (R$ 47,3). Vale destacar que a recente extensão de contrato de Messi não está refletida nestes números. A nova estrela do LAFC, Son, fica em segundo lugar, atrás de Messi, com $ 11,45 milhões (R$ 61,58 milhões). Miguel Almirón, do Atlanta United, e Hirving "Chucky" Lozano, do San Diego FC, completam os cinco primeiros.

    Os 10 jogadores da MLS com os maiores salários em 2025
    ClassificaçãoJogadorClubeCompensação Garantida
    1Lionel MessiMiami$20,45M
    2Son Heung-MinLAFC$11,15M
    3Sergio BusquetsMiami$8,78M
    4Miguel AlmironAtlanta$7,87M
    5Hirving LozanoSan Diego$7,63M
    6Emil ForsbergRBNY$6,04M
    7Jordi AlbaMiami$6,00M
    8Riqui PuigLA Galaxy$5,78M
    9Jonathan BambaChicago$5,58M
    10Hany MukhtarNashville$5,31M
  • Nashville SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Avaliando os salários das contratações mais recentes

    Este relatório também revelou os salários de De Paul e Aaronson. Vale ressaltar que os salários de De Paul e de Matt Turner, do New England Revolution, representam a compensação que os clubes estão pagando enquanto os jogadores estão emprestados à MLS. 

    Os 10 "novatos" mais bem pagos da MLS em 2025
    JogadorClubeCompensação Garantida
    Son Heung-MinLAFC$11.15M
    Rodrigo De PaulInter Miami$3.67M*
    Nico FernándezNYCFC$3.65M
    Kristoffer VeldePortland Timbers$3.03M
    Djordje MihailovicToronto FC$2.28M
    Paxten AaronsonColorado Rapids$2.23M
    Wessam Abou AliColumbus Crew$2.18M
    Iván JaimeCF Montréal$1.99M
    Matt TurnerNew England Revolution$1.94M
    Rwan CruzReal Salt Lake$1.86M
  • FC Cincinnati v Columbus Crew - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Folhas de pagamento da MLS

    O relatório também destacou as folhas de pagamento das equipes. O Inter Miami, com $ 48,97 milhões (R$ 264 milhões), supera o resto da liga por $ 18,87 milhões - com essa diferença sozinha sendo maior do que as folhas de pagamento de 15 clubes na liga. Os Herons terão $ 14,78 milhões liberados ao final desta temporada devido às aposentadorias de Busquets e Jordi Alba - o que pode levar o clube a trazer ainda mais talentos. 

    O LAFC está em segundo lugar com $ 30,1 milhões (R$ 162 milhões), enquanto o Atlanta United ($ 28,5 milhões), FC Cincinnati ($ 23,2 milhões) e o Chicago Fire ($ 23,1 milhões) completam o top cinco. 

    As folhas de pagamento das franquias da MLS em 2025 (Fonte: Associação de Jogadores da MLS)
    ClubeCompensação Garantida
    Inter Miami$48,97M
    LAFC$30,1M
    Atlanta United$28,5M
    FC Cincinnati$23,2M
    Chicago Fire$23,1M
    Nashville SC$22,4M
    Portland Timbers$22,4M
    LA Galaxy$22,3M
    San Diego FC$22,3M
    New York Red Bulls$22,1M
    Columbus Crew$19,2M
    New England Revolution$19,1M
    Charlotte FC$19,0M
    NYCFC$18,8M
    Seattle Sounders$18,3M
    Sporting Kansas City$17,6M
    Vancouver Whitecaps$17,6M
    San Jose Earthquakes$17,1M
    St. Louis City$16,9M
    Houston Dynamo$16,8M
    Orlando City$16,1M
    Austin FC$15,7M
    Real Salt Lake$15,7M
    D.C. United$14,9M
    Colorado Rapids$14,6M
    Minnesota United$14,5M
    Toronto FC$13,7M
    Philadelphia Union$13,4M
    FC Dallas$13,4M
    CF Montréal$12,92M
  • Thomas MullerGetty Images

    O Inter Miami está frustrando a liga?

    Embora Messi tenha afirmado que a MLS precisa gastar mais, há relatos de algumas frustrações sobre como seu time conseguiu contornar as regras do teto salarial para contratar De Paul, de acordo com o The Athletic.

    Vale ressaltar que os Whitecaps usaram um mecanismo similar com Thomas Müller, embora não fosse um empréstimo, mas eles assinaram com o alemão um contrato menor nesta temporada antes de exercer a opção de Jogador Designado para a próxima temporada. Müller está ganhando $1,44 milhão nesta temporada, de acordo com a Associação de Jogadores da MLS. 