Lionel Messi lidera, e Heung-Min Son em segundo: a lista dos maiores salários da MLS

O relatório também destacou as folhas de pagamento das equipes. O Inter Miami, com $ 48,97 milhões (R$ 264 milhões), supera o resto da liga por $ 18,87 milhões - com essa diferença sozinha sendo maior do que as folhas de pagamento de 15 clubes na liga. Os Herons terão $ 14,78 milhões liberados ao final desta temporada devido às aposentadorias de Busquets e Jordi Alba - o que pode levar o clube a trazer ainda mais talentos.

O LAFC está em segundo lugar com $ 30,1 milhões (R$ 162 milhões), enquanto o Atlanta United ($ 28,5 milhões), FC Cincinnati ($ 23,2 milhões) e o Chicago Fire ($ 23,1 milhões) completam o top cinco.