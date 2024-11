Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e os 25 melhores jogadores de LaLiga no século 21

C. Ronaldo

A GOAL analisa os jogadores mais destacados que atuaram na primeira divisão espanhola desde o ano 2000

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Como realmente responder a isso? Esse é um dos grandes debates do esporte, envolvendo dois dos que talvez sejam os cinco maiores jogadores da história do futebol, que competiram lado a lado por tantos anos no Campeonato Espanhol.

Mas eles não foram os únicos talentos de altíssimo nível a enriquecer a primeira divisão espanhola ao longo do século 21. Embora outras ligas possam ter sido mais competitivas, não há dúvida de que a La Liga tem sido palco para os melhores jogadores. Seja com defensores lendários ou meio-campistas de enorme elegância, alguns dos maiores que já jogaram estiveram na Espanha nos últimos 25 anos.

Mas como classificá-los? Como comparar Andres Iniesta e David Villa? Escolher entre Luka Modric e Toni Kroos? Abaixo, a GOAL se propõe a tentar classificar os 25 melhores jogadores da liga espanhola no século 21...