A GOAL listou os melhores jogadores do Barcelona desde 2000, avaliando talento, títulos conquistados, tempo no clube e impacto no time

Poucos clubes viveram tantos altos gloriosos e baixos devastadores quanto o Barcelona desde o início do século. Entre 2006 e 2015, os catalães tiveram uma era de ouro, conquistando quatro de suas cinco Champions League, impulsionados por talentos formados na base e liderados por Lionel Messi, considerado por muitos o maior jogador da história. No entanto, a saída de Messi em 2021 marcou um dos momentos mais difíceis do clube. A decisão foi causada por má gestão e gastos excessivos, que colocaram o Barça à beira da falência. Apesar disso, os últimos 25 anos mostraram que, mesmo em meio a crises, o Barça sempre conseguiu montar times recheados de estrelas – como prova a força do elenco atual. Mais artigos abaixo Mas quem foram os melhores jogadores a vestir a camisa do clube desde 2000? A GOAL montou uma lista com os 25 maiores destaques, e queremos saber sua opinião nos comentários! Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱