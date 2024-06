As lições aprendidas pelo Real Madrid com os Galácticos para mais uma geração de estrelas

O melhor time do mundo simplesmente contratou o melhor jogador do mundo - mas será que os erros do passado serão cometidos novamente?

A transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid foi confirmada na segunda-feira. "Como um Cule, isso não é uma boa notícia", admitiu o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Para ser sincero, não é uma boa notícia para nenhum dos rivais do Real.

Los Blancos acabaram de conquistar sua sexta Liga dos Campeões nas últimas 11 temporadas no sábado - e seu 15º título da competição na história. Agora, eles contrataram o melhor jogador do mundo e o juntaram a um elenco que já tem 'apenas' Jude Bellingham, Vinicius Júnior, Rodrygo e outros craques.

Independentemente do que acontecer entre agora e o fechamento da janela de transferências do meio do ano, o Madrid terá a expectativa de manter sua coroa europeia para a próxima temporada. "Dezesseis está chegando", publicou Marcelo, lenda do clube, no Instagram.

A empolgação do brasileiro é compreensível, mas o sucesso instantâneo não é garantido. Quando se trata de Galácticos, não há garantias. Juntar astros do futebol mundial no elenco pode ter eventualmente dado certo para Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, desta vez, mas a primeira era terminou em fracasso.