Libra x Liga Forte União: a divisão de times e de propostas para criação de uma liga no Brasileirão

Entenda como os grupos estão moldando o cenário dos direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro e os clubes envolvidos em cada um

A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Liga Forte União (LFU) vêm protagonizando diversas discussões no mundo da bola relacionados aos direitos de transmissão do Brasileirão. Os dois grupos têm propostas e clubes distintos, e contam com altos fundos de investimento para a mudança do contexto das imagens do campeonato na televisão.

Tanto a Libra quanto a LFU foram fundadas visando a criação de uma liga entre as Séries A e B para unificar a organização do campeonato. Porém, cada organização tem negociações e ideias diferentes, o que resultou em, literalmente, dois blocos comerciais, com parte dos clubes das primeiras divisões em um e parte no outro.

Abaixo, entenda o que são essas ligas, os times inseridos em cada uma e as propostas a serem realizadas por cada uma para os direitos de transmissão do Brasileirão.

