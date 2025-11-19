Leonardo faz revelação sobre dificuldades de Lionel Messi no PSG

Na metade do ano de 2021, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, convenceu Messi a se juntar ao clube após sua saída conturbada do Barça.

Messi, Kylian Mbappé e Neymar então formaram o trio de ataque mais talentoso do futebol europeu (e, talvez, da história) naquela época. No entanto, o estrelado time do PSG não funcionou. Messi ajudou a conquistar títulos consecutivos da Ligue 1, mas não passou das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Messi individualmente teve vários problemas no clube, incluindo desentendimentos com os torcedores em Paris, e isso acabou levando a lenda argentina a deixar o Parc des Princes para se juntar ao Inter Miami, da MLS.