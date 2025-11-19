Leonardo faz revelação sobre dificuldades de Lionel Messi no PSG
O relacionamento Messi entre PSG nunca funcionou
Na metade do ano de 2021, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, convenceu Messi a se juntar ao clube após sua saída conturbada do Barça.
Messi, Kylian Mbappé e Neymar então formaram o trio de ataque mais talentoso do futebol europeu (e, talvez, da história) naquela época. No entanto, o estrelado time do PSG não funcionou. Messi ajudou a conquistar títulos consecutivos da Ligue 1, mas não passou das oitavas de final da Liga dos Campeões.
Messi individualmente teve vários problemas no clube, incluindo desentendimentos com os torcedores em Paris, e isso acabou levando a lenda argentina a deixar o Parc des Princes para se juntar ao Inter Miami, da MLS.
- AFP
Leonardo revela detalhes sobre o tempo de Messi no PSG
Leonardo, que atuou como diretor esportivo do PSG de 2019 a 2022, foi uma das principais figuras que trabalhou nos bastidores para trazer Messi ao clube.
Agora, quase dois anos e meio após a saída de Messi, Leonardo comentou sobre as dificuldades do argentino em Paris. Ele disse à RMC Sport: "Messi queria ficar no Barça, mas a partir do momento que o Barcelona não pôde mantê-lo, o PSG foi a primeira escolha. Depois disso, houve muitos mal-entendidos. Foi difícil para ele. Ele esteve no mesmo lugar por 20 anos, e então se mudou. Dizer que ele não estava feliz é uma maneira de se defender. Houve a eliminação para o Real Madrid [na Liga dos Campeões 2021/22]; foi complicado."
Rafinha sobre por que o trio Messi-Mbappé-Neymar não funcionou
Falando ao Charla Podcast no mês passado, o ex-jogador do PSG e do Brasil, Rafinha, explicou por que a "era Messi" não funcionou: "Durante a pré-temporada, na primeira sessão de treinamento onde todos estavam presentes, eu disse, 'Isso não pode dar certo'. Vamos começar com o goleiro: Keylor Navas ou Donnarumma. Quem não jogar ficará furioso. Haverá debates, discussões com o treinador. Na defesa: Marquinhos, o titular, ninguém vai substituir ele, [Presnel] Kimpembe, ídolo do PSG, e Sergio Ramos. Os três melhores laterais para cada. No ataque, [Angel] Di María, Mbappé, Neymar e Messi. Quem você tira? Di María, por seu peso dentro do time, e mesmo assim, ele não é um jogador que você pode tirar. Não pode funcionar. Para um treinador, é impossível. Eles eram o melhor time do mundo em termos de jogadores, nomes, mas ao mesmo tempo, difíceis de gerenciar. Eu não estava jogando, estava observando."
- Getty Images Sport
Como anda a vida de Messi nos Estados Unidos?
Após vencer o Supporters' Shield da MLS em 2024, Messi e o Inter Miami agora estão de olho no seu primeiro título da MLS Cup. Depois de terminar a temporada regular como artilheiro, com 34 gols, Messi agora espera liderar sua equipe ao prêmio máximo. Sobre seu futuro com os Herons, Messi assinou um novo contrato com o clube no mês passado, o que prolongou sua estadia na Flórida até 2028.
Messi ainda guarda o Barcelona em seu coração. Recentemente, ele fez uma visita surpresa ao recém-renovado Camp Nou e compartilhou as imagens nas redes sociais, junto com uma legenda emocional: "Ontem à noite voltei a um lugar que sinto falta com minha alma. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero que um dia eu possa voltar, e não apenas para me despedir como jogador, já que nunca tive essa oportunidade."