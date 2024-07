Leny Yoro: quem é o "novo Saliba" do Lille que reforça o Manchester United

Os Red Devils parecem ter vencido o Real Madrid na disputa pelo jovem de 18 anos, após um acordo de cerca de R$ 484,5 milhões com o clube francês

Dizem que os defensores só amadurecem verdadeiramente com a experiência, e Leny Yoro já acumulou uma bagagem impressionante para a sua idade. O zagueiro do Lille estreou na Ligue 1 com apenas 16 anos e, aos 17, firmou-se como titular, desbancando o campeão da Copa do Mundo, Samuel Umtiti. Além disso, ele se tornou o artilheiro mais jovem do clube em uma década.

Na França, há um consenso de que isso é apenas o começo para Yoro, que já foi apontado como o defensor mais promissor da história da Ligue 1. Paris Saint-Germain, Chelsea e Liverpool mostraram interesse no jovem de 18 anos nos últimos 12 meses, mas agora ele está prestes a fazer a transferência de sua vida após concordar em assinar com o Manchester United. Os Red Devils parecem prontos para vencer o Real Madrid na disputa pela assinatura do jovem de 18 anos.

Mas o que torna esse garoto tão especial? Deixe a GOAL explicar...

