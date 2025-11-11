Lamine Yamal quer a permanência de Robert Lewandowski no Barcelona em meio a boatos de interesse em Erling Haaland e Harry Kane

A ex-estrela do Bayern, Dietmar Hamann, disse à GOAL recentemente, quando questionado se Kane poderia ser uma solução temporária para o Barcelona enquanto eles aguardam uma janela de oportunidade para adquirir Haaland: “Obviamente, eles têm dificuldades em registrar jogadores, então não tenho certeza se conseguiriam registrar Haaland. Mas, novamente, isso provavelmente acontecerá em alguns anos.

“Mas Lewandowski foi para lá, e eu não achava que ele marcaria os gols que marcou. Acho que a Bundesliga é a mais próxima da Premier League em termos de fisicalidade. Depois dos 30 anos, acredito que provavelmente seja um pouco mais fácil marcar gols na Espanha do que na Alemanha ou certamente na Inglaterra. Então isso é algo que posso ver.

“E se fosse para ser uma solução temporária, obviamente é uma boa solução porque conhecemos o histórico de Harry Kane. E com todos os problemas financeiros que eles têm, eles têm três ou quatro anos para resolver isso se quiserem tentar levar Haaland para o Barcelona. Então, é certamente algo que posso ver, sim.”

Resta saber qual abordagem o Barcelona tomará em relação ao ponto focal de seu ataque. Eles ouvirão Yamal e entrarão em negociações para extensão de contrato com Lewandowski, ou seguirão em uma direção diferente e buscarão um novo centroavante para a equipe nos próximos anos?