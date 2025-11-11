Lamine Yamal quer a permanência de Robert Lewandowski no Barcelona em meio a boatos de interesse em Erling Haaland e Harry Kane
O papel de Lewandowski: Nem sempre titular, mas ainda proveitoso
Lewandowski, agora com 37 anos de idade, não tem sido titular garantido para o Barça nesta temporada - com Ferran Torres muitas vezes sendo solicitado a liderar a linha de frente. No entanto, ele marcou um hat-trick em sua última aparição, quando o Celta Vigo foi varrido por 4 a 2, e balançou as redes em 42 ocasiões na última temporada.
Segundo relatos, Yamal acredita que a presença de Lewandowski torna a vida mais fácil para ele, com os adversários prestando menos atenção à ameaça óbvia que ele representa nas pontas. Os rivais estão cientes da necessidade de tentar conter um dos melhores atacantes de sua geração, o que significa que Yamal tem mais tempo e espaço para fazer o seu trabalho.
- Getty
Como Lewandowski ajuda Yamal
Lewandowski ajuda a prender as defesas, permitindo que Yamal receba mais passes e impacte os acontecimentos no terço final. De acordo com o El Nacional, a relação entre dois jogadores nos extremos opostos de suas respectivas carreiras “fortaleceu-se tanto dentro como fora de campo”. Diz-se que Yamal vê o ex-astro do Bayern de Munique como “um mentor”.
Yamal agora quer que Lewandowski permaneça no seu atual clube mesmo depois de 2027, ano em que seu contrato expira e que ele se tornará agente livre. O jovem espanhol acredita que não há ninguém “mais adequado para continuar promovendo seu desenvolvimento” enquanto fornece uma liderança necessária neste elenco tão jovem do Barcelona.
Lewandowski acredita que pode brilhar pelo Barcelona
Lewandowski acredita que ainda tem mais a oferecer ao Barça, dizendo à ESPN suas esperanças para o futuro a curto prazo: “Não importa quantos títulos você já ganhou. A coisa mais importante é quantos títulos você quer ganhar. Na minha mente, sei que posso melhorar novamente em muitas coisas.
“Eu amo futebol, amo este time, amo este clube. Ainda me sinto fisicamente muito bem. Não tenho nenhum problema com isso [idade] porque não sinto isso. Estou orgulhoso por estar prestes a fazer 37 anos. Mas ainda sei que posso alcançar meus objetivos. Posso ajudar meus companheiros porque ainda estou com fome de mais.”
No entanto, há boatos que o Barcelona já está alinhando um movimento para garantir um substituto da camisa 9. O atacante norueguês Haaland, que está sob contrato com o Manchester City até 2034, é um alvo de longa data. Também foi revelado que o capitão da Inglaterra, Harry Kane, tem uma cláusula de recisão em seu contrato com o Bayern de Munique que pode ser acionada por £ 57 milhões a partir de 2026.
- Getty/GOAL
Opções do Barcelona: Lewandowski, Kane ou Haaland?
A ex-estrela do Bayern, Dietmar Hamann, disse à GOAL recentemente, quando questionado se Kane poderia ser uma solução temporária para o Barcelona enquanto eles aguardam uma janela de oportunidade para adquirir Haaland: “Obviamente, eles têm dificuldades em registrar jogadores, então não tenho certeza se conseguiriam registrar Haaland. Mas, novamente, isso provavelmente acontecerá em alguns anos.
“Mas Lewandowski foi para lá, e eu não achava que ele marcaria os gols que marcou. Acho que a Bundesliga é a mais próxima da Premier League em termos de fisicalidade. Depois dos 30 anos, acredito que provavelmente seja um pouco mais fácil marcar gols na Espanha do que na Alemanha ou certamente na Inglaterra. Então isso é algo que posso ver.
“E se fosse para ser uma solução temporária, obviamente é uma boa solução porque conhecemos o histórico de Harry Kane. E com todos os problemas financeiros que eles têm, eles têm três ou quatro anos para resolver isso se quiserem tentar levar Haaland para o Barcelona. Então, é certamente algo que posso ver, sim.”
Resta saber qual abordagem o Barcelona tomará em relação ao ponto focal de seu ataque. Eles ouvirão Yamal e entrarão em negociações para extensão de contrato com Lewandowski, ou seguirão em uma direção diferente e buscarão um novo centroavante para a equipe nos próximos anos?