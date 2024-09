Lamine Yamal não é o novo Lionel Messi, mas comparações com ídolo do Barcelona são justificadas

Jovem promessa espanhola começou a temporada de forma espetacular, e o céu é o limite se ele não se deixar levar pela própria fama

"Lamine é um jogador que faz a diferença", disse o treinador do Girona, Míchel, após ver o ponta do Barcelona atormentar sua equipe na quinta rodada do Campeonato Espanhol. "Para mim, ele já é um dos melhores jogadores do mundo aos 17 anos. É difícil imaginar que, depois de Messi, outro (como ele) surgiria, mas espero que Lamine continue evoluindo porque ele é um jogador que pode alcançar esse nível."

Yamal marcou dois gols pelo Barcelona no Estadi Montilivi para ajudar a garantir uma grande vitória por 4 a 1. Depois, apesar da derrota por 2 a 1 contra o Monaco, na estreia catalã na Champions League, fez o único gol de sua equipe. Em quatro jogos nesta temporada, já foram oito participações diretas em gols -- apenas um a menos do que ele conseguiu em todo o ano passado. Isso não é normal para alguém tão jovem.

Seria natural que Yamal sofresse de desgaste após ter um papel fundamental na conquista do título da Euro 2024 pela Espanha, mas ele simplesmente continuou de onde parou na Alemanha. O garoto está alcançando patamares que nem mesmo Messi conseguiu com esta idade.

Só o tempo dirá se as palavras de Míchel se tornarão realidade, mas atualmente o Barcelona voltou a ser o time que mais empolga no Campeonato Espanhol, em grande parte graças ao brilho de Yamal. E, com a volta do time à Champions League, ele é a principal razão pela qual os torcedores estão sonhando com o título continental pela primeira vez desde a saída de Messi do clube.