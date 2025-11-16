+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
"Lamentamos muito" - Carlo Ancelotti desabafa após a lesão de Gabriel Magalhães em Brasil x Senegal que preocupa o Arsenal

Zagueiro da seleção pode entrar na longa lista de desfalque dos líderes da Premier League

Carlo Ancelotti pediu lamentou após Gabriel Magalhães sair mancando da vitória por 2 a 1 do Brasil em amistoso com o Senegal, com o técnico da seleção dizendo que o defensor agora enfrenta uma espera dolorosa para descobrir a gravidade da lesão. O zagueiro dos Gunners pode ficar afastado por um longo período devido a um problema no adutor sofrido neste sábado.

  • Vitória com algo a lamentar

    Já tendo garantido sua vaga na Copa do Mundo de 2026, o Brasil está no processo de ajustes finais antes do torneio do próximo verão no Canadá, México e Estados Unidos. Os pentacampeões continuaram a preparação com uma vitória por 2 a 0 sobre o Senegal, com Estêvão, do Chelsea, e Casemiro, do Manchester United, fazendo os gols no Emirates Stadium, casa do Arsenal.

    No entanto, em uma situação que pode representar um grande golpe na busca dos Gunners por seu primeiro título da Premier League desde 2003/04, Gabriel teve que ser sair com uma queixa no adutor após a marca de uma hora. O jogador de 27 anos foi substituído pelo lateral da Roma Wesley, com Eder Militão, que iniciou o jogo na lateral direita, sendo deslocado para a zaga.

    Ancelotti expressa pesar

    Após o jogo, Ancelotti enfatizou que Gabriel será avaliado pela equipe médica do Brasil no domingo, enquanto tentam determinar a gravidade de sua lesão no adutor, embora o ex-técnico do Chelsea e do Real Madrid tenha expressado seu pesar pelo incidente.

    Quando questionado sobre a lesão de Gabriel, Ancelotti disse: “Ruim? Eu não sei, ele teve um problema no adutor que a equipe médica precisa verificar amanhã. Realmente lamentamos por isso, realmente desapontados, quando os jogadores têm uma lesão, espero que eles possam se recuperar bem e em breve.”

    Gabriel tem estado em forma notável pelo Arsenal em 2025/26, marcando dois gols em todas as competições. Tal é a importância do ex-defensor do Lille para os Gunners que ele participou de todos os 17 jogos da equipe nesta temporada, ajudando o time de Mikel Arteta a subir ao topo da Premier League, além de ser co-líder na classificação da Liga dos Campeões.

    Calafiori também preocupa

    Em um dia que se mostrou doloroso para o Arsenal, o colega defensor Riccardo Calafiori também se retirou da Itália com uma lesão. 

    Confirmando que o jovem de 23 anos deixou o campo antes de retornar a norte de Londres, o técnico da Azzurri, Gennaro Gattuso, disse à Sky Sport Italia: "Calafiori deixou o campo de treinamento. Tentamos Calafiori, ele teve alguns problemas. Agradeço a ele por seu compromisso: ele ficou aqui por uma semana, talvez pudesse ter jogado, mas não teria sido justo com ele ou com o Arsenal. Vamos ver quem joga entre [Gianluca] Mancini e [Alessandro] Buongiorno.”

    O Arsenal tem vários jogadores afastados no momento, com Kai Havertz, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Noni Madueke e Martin Odegaard todos atualmente tratando de lesões.

    Odegaard também é uma preocupação

    O Arsenal também recebeu uma atualização decepcionante no início da semana, quando o técnico da Noruega, Stale Solbakken, declarou que o capitão Odegaard ainda está “a uma certa distância” em sua reabilitação. O meio-campista está indisponível desde que sofreu uma lesão no ligamento medial no joelho esquerdo durante a vitória por 2 a 0 na liga sobre o West Ham em 4 de outubro.

    "Está estável”, disse Solbakken aos repórteres quando perguntado sobre a lesão de Odegaard. “Está indo em uma direção estável, mas ele ainda está a uma certa distância. Ele vai voar [para Oslo] após sua reabilitação na quinta-feira. Então ele continuará sua reabilitação conosco e estará conosco a partir de quinta à tarde. Não sei quando o voo sai. Mas ele estará conosco até Milão.”

    Apesar de estar com uma lesão, Odegaard optou por se reunir com a seleção norueguesa enquanto estão à beira de chegar à Copa do Mundo de 2026. Os líderes do Grupo I estão praticamente classificados para o torneio do próximo verão no Canadá, México e Estados Unidos, com a Itália na segunda colocação altamente improvável de reverter seu atual déficit de 17 gols em relação aos homens de Solbakken quando as duas equipes se enfrentarem no domingo.

    O Arsenal aguarda notícias sobre a gravidade das lesões de Gabriel e Calafiori antes de voltar à ação na Premier League no próximo domingo. O time de Arteta recebe o Tottenham no clássico do norte de Londres no Emirates Stadium, com o Spurs de Thomas Frank atualmente na quinta posição na tabela, oito pontos (18) atrás de seus amargos rivais (26).