"Lamentamos muito" - Carlo Ancelotti desabafa após a lesão de Gabriel Magalhães em Brasil x Senegal que preocupa o Arsenal

O Arsenal também recebeu uma atualização decepcionante no início da semana, quando o técnico da Noruega, Stale Solbakken, declarou que o capitão Odegaard ainda está “a uma certa distância” em sua reabilitação. O meio-campista está indisponível desde que sofreu uma lesão no ligamento medial no joelho esquerdo durante a vitória por 2 a 0 na liga sobre o West Ham em 4 de outubro.

"Está estável”, disse Solbakken aos repórteres quando perguntado sobre a lesão de Odegaard. “Está indo em uma direção estável, mas ele ainda está a uma certa distância. Ele vai voar [para Oslo] após sua reabilitação na quinta-feira. Então ele continuará sua reabilitação conosco e estará conosco a partir de quinta à tarde. Não sei quando o voo sai. Mas ele estará conosco até Milão.”

Apesar de estar com uma lesão, Odegaard optou por se reunir com a seleção norueguesa enquanto estão à beira de chegar à Copa do Mundo de 2026. Os líderes do Grupo I estão praticamente classificados para o torneio do próximo verão no Canadá, México e Estados Unidos, com a Itália na segunda colocação altamente improvável de reverter seu atual déficit de 17 gols em relação aos homens de Solbakken quando as duas equipes se enfrentarem no domingo.

O Arsenal aguarda notícias sobre a gravidade das lesões de Gabriel e Calafiori antes de voltar à ação na Premier League no próximo domingo. O time de Arteta recebe o Tottenham no clássico do norte de Londres no Emirates Stadium, com o Spurs de Thomas Frank atualmente na quinta posição na tabela, oito pontos (18) atrás de seus amargos rivais (26).