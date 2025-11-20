Kylian Mbappé é visto em clube esportivo durante ausência na seleção por lesão e reacende debate na França

A ausência do capitão francês no último jogo das Eliminatórias, contra o Azerbaijão, reacendeu tensões depois de ele viajar para Dubai poucas horas após ser liberado por Didier Deschamps. O atacante, declarado indisponível pelo técnico, deveria passar por avaliações médicas na Espanha antes de voltar à rotina no clube. Mas etiquetas de bagagem publicadas pelo perfil Drikcfootball no Instagram mostraram Mbappé embarcando para Dubai no sábado de manhã (15).

Segundo o jornal L’Équipe, Mbappé se hospedou no luxuoso Atlantis The Royal e visitou o “Padel One”, sem que se saiba ao certo se chegou a jogar ou apenas acompanhou amigos. A viagem aconteceu menos de 24 horas depois de a Federação Francesa de Futebol (FFF) divulgar que o jogador sofria “inflamação no tornozelo direito, necessitando de exames complementares”, após marcar duas vezes contra a Ucrânia, vitória que garantiu a vaga francesa no próximo Mundial.

A mudança repentina de rota, passando direto de Paris para Dubai sem avaliação em Madri, levantou questionamentos e trouxe à memória o fim de 2024, quando sucessivas ausências do atacante na seleção já criavam um desgaste com a equipe logo após sua chegada ao Real. Mais uma vez, parte da imprensa e da torcida passa a questionar a gestão física, a comunicação e o timing das atividades pessoais do jogador durante as folgas internacionais.