Kylian Mbappé é visto em clube esportivo durante ausência na seleção por lesão e reacende debate na França
A ausência do capitão francês no último jogo das Eliminatórias, contra o Azerbaijão, reacendeu tensões depois de ele viajar para Dubai poucas horas após ser liberado por Didier Deschamps. O atacante, declarado indisponível pelo técnico, deveria passar por avaliações médicas na Espanha antes de voltar à rotina no clube. Mas etiquetas de bagagem publicadas pelo perfil Drikcfootball no Instagram mostraram Mbappé embarcando para Dubai no sábado de manhã (15).
Segundo o jornal L’Équipe, Mbappé se hospedou no luxuoso Atlantis The Royal e visitou o “Padel One”, sem que se saiba ao certo se chegou a jogar ou apenas acompanhou amigos. A viagem aconteceu menos de 24 horas depois de a Federação Francesa de Futebol (FFF) divulgar que o jogador sofria “inflamação no tornozelo direito, necessitando de exames complementares”, após marcar duas vezes contra a Ucrânia, vitória que garantiu a vaga francesa no próximo Mundial.
A mudança repentina de rota, passando direto de Paris para Dubai sem avaliação em Madri, levantou questionamentos e trouxe à memória o fim de 2024, quando sucessivas ausências do atacante na seleção já criavam um desgaste com a equipe logo após sua chegada ao Real. Mais uma vez, parte da imprensa e da torcida passa a questionar a gestão física, a comunicação e o timing das atividades pessoais do jogador durante as folgas internacionais.
- AFP
Deschamps explica preocupações com lesões
Deschamps tentou esfriar o clima, mas acabou alimentando o debate. Em entrevista à L’Équipe TV, o treinador explicou melhor a situação: “Ele tem uma inflamação quase crônica porque esse problema no tornozelo vem de algum tempo. Mesmo que não o impeça de jogar, não havia por que correr riscos já estando classificados. Por isso, o liberei para o Real Madrid.”
O presidente da FFF, Philippe Diallo, também defendeu o atacante: “Ele vive um momento esportivo delicado. Quando é o melhor jogador do mundo, se torna insubstituível para a seleção. Meu desejo é que ele volte bem e esteja conosco em março, trazendo tudo o que sempre trouxe.”
Lesões, distrações e desgaste
Mbappé convive com dores no tornozelo desde 4 de outubro, após uma pancada contra o Villarreal. Embora siga atuando, a inflamação nunca desapareceu totalmente, e Deschamps admite que o problema pode voltar a qualquer momento.
A polêmica, porém, não se limita ao aspecto físico. O atacante também passou seis meses sem defender a França enquanto enfrentava uma acusação de agressão sexual em Estocolmo, caso que ele nega categoricamente. Para autoridades e para a imprensa, esse pacote de turbulências extracampo, somado ao “tornozelo problemático”, faz com que cada ausência vire munição para críticas.
A decisão de se retirar da seleção por inflamação e, dias depois, aparecer em Dubai, aumentou ainda mais o incômodo.
- Getty
Volta ao Real Madrid para duelo com o Elche
Apesar de toda a repercussão, o Real Madrid não deve realizar novos exames em Mbappé, já que nada foi agendado. O atacante teve reapresentação marcada para quarta-feira (19), em Valdebebas. Se treinar normalmente na sexta, já que não haverá treino na quinta, deve ser titular no domingo (23) contra o Elche, em meio ao esforço de Xabi Alonso para administrar a carga dos jogadores.
Nos bastidores do clube, a preocupação não é apenas física, mas também psicológica, especialmente diante do processo jurídico envolvendo o Paris Saint-Germain. Ainda assim, em campo, Mbappé segue peça fundamental para um Real que enfrenta uma sequência pesada em LaLiga e na Liga dos Campeões.
Para a seleção francesa, a expectativa agora é a próxima Data Fifa, em março. Se Mbappé estiver recuperado e presente, a polêmica perde força. Mas, caso mais ausências aconteçam, o desgaste certamente voltará à tona.