Kylian Mbappé e Vinícius Junior salvam Real Madrid de derrota para o Girona, e Trent Alexander-Arnold fica devendo

O Real buscou espaços desde o início, mas ficou vulnerável aos contra-ataques. Thibaut Courtois apareceu bem, com duas boas defesas que mantiveram o time vivo. Os merengues até acharam um gol com Mbappé, mas o lance foi corretamente anulado pelo VAR por toque de mão na origem da jogada. Logo depois, veio o castigo: o Girona avançou pelo lado direito com facilidade até Azzedine Ounahi mandar um chute preciso, da entrada da área, após ótimo passe de Viktor Tsigankov.
Então, a equipe de Xabi Alonso voltou com tudo para o segundo tempo. A bola até chegou a entrar novamente aos 15 da etapa final, mas o gol foi anulado porque Vinícius Júnior estava em posição irregular ao completar para a rede. O empate saiu aos 20 minutos: Vini passou pelo marcador, foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Mbappé bateu com tranquilidade no canto e aliviou a pressão sobre Xabi Alonso na beira do campo. A partir daí, o clube merengue criou várias chances. Vini chegou perto em duas finalizações. Mbappé foi parado de forma incrível em cima da linha.
Mas o segundo gol não veio. O Girona mostrou muita resiliência defensiva, e o Real Madrid não teve a qualidade decisiva para matar o jogo. No fim, fica a sensação clara de oportunidade desperdiçada para assumir a liderança, agora, com o Barcelona no comando da tabela de LaLiga.
Confira as notas da GOAL para os jogadores do Real Madrid no Estádio Montilivi...
