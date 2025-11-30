+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thomas Hindle

Kylian Mbappé e Vinícius Junior salvam Real Madrid de derrota para o Girona, e Trent Alexander-Arnold fica devendo

O Real Madrid saiu atrás, buscou o empate, mas não conseguiu a virada em um frustrante 1 a 1 contra o bem postado Girona. O pênalti convertido por Kylian Mbappé no segundo tempo apagou a boa jogada do gol dos mandantes, mas os merengues não encontraram o segundo gol e seguem um ponto atrás da liderança de LaLiga, em mais um capítulo imprevisível da disputa pelo título com o Barcelona.

O Real buscou espaços desde o início, mas ficou vulnerável aos contra-ataques. Thibaut Courtois apareceu bem, com duas boas defesas que mantiveram o time vivo. Os merengues até acharam um gol com Mbappé, mas o lance foi corretamente anulado pelo VAR por toque de mão na origem da jogada. Logo depois, veio o castigo: o Girona avançou pelo lado direito com facilidade até Azzedine Ounahi mandar um chute preciso, da entrada da área, após ótimo passe de Viktor Tsigankov.

Então, a equipe de Xabi Alonso voltou com tudo para o segundo tempo. A bola até chegou a entrar novamente aos 15 da etapa final, mas o gol foi anulado porque Vinícius Júnior estava em posição irregular ao completar para a rede. O empate saiu aos 20 minutos: Vini passou pelo marcador, foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Mbappé bateu com tranquilidade no canto e aliviou a pressão sobre Xabi Alonso na beira do campo. A partir daí, o clube merengue criou várias chances. Vini chegou perto em duas finalizações. Mbappé foi parado de forma incrível em cima da linha.

Mas o segundo gol não veio. O Girona mostrou muita resiliência defensiva, e o Real Madrid não teve a qualidade decisiva para matar o jogo. No fim, fica a sensação clara de oportunidade desperdiçada para assumir a liderança, agora, com o Barcelona no comando da tabela de LaLiga.

Confira as notas da GOAL para os jogadores do Real Madrid no Estádio Montilivi...

  • Eder Militao Real Madrid 2025-26Getty

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Fez algumas defesas difíceis e outras meio esquisitas. Nada pôde fazer no gol sofrido. Evitou o segundo.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Uma atuação bem “à la Trent”. Fez coisas brilhantes com a bola, mas falhou na marcação no lance do gol.

    Éder Militão (7/10):

    Seguro no retorno ao time. Foi bem com a bola nos pés e ganhou duelos pelo alto.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Primeiro jogo desde o fim de agosto, e mostrou irregularidade. Teve boa saída de bola, mas reagiu devagar em alguns lances e acabou oferecendo uma ótima chance ao Girona.

    Fran García (6/10):

    Surpreendeu ao aparecer como titular na esquerda. Correu muito pelo lado, mas pecou no último passe.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Meio-campo

    Aurélien Tchouaméni (5/10):

    Deu controle na construção, mas não acompanhou o marcador no gol do Girona.

    Jude Bellingham (8/10):

    Atuou mais recuado e fez muito do trabalho sujo no primeiro tempo. Avançou mais depois do intervalo. O mais regular do Real na partida.

    Federico Valverde (6/10):

    Intenso, disciplinado e limpo nas ações com a bola, mas pouco participativo no ataque nessa função.

    Arda Guler (5/10):

    Começou como camisa 10, mas perdeu influência rapidamente. Saiu no intervalo. Tem sido uma sequência difícil para o jovem.

  • Vinicius Jr Getty

    Ataque

    Kylian Mbappé (7/10):

    Teve um gol anulado por um toque de mão involuntário. Converteu o pênalti com categoria. Não foi o jogo mais participativo dele, mas deixou sua marca.

    Vinicius Jr (8/10):

    Sofreu o pênalti após um lindo lance individual. Chegou perto em duas finalizações. Muito bem, mesmo sem estar no auge.

  • Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty

    Substitutos e técnico

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Entrou no intervalo e deu ao Real Madrid a energia e o equilíbrio que faltavam ao meio-campo. Vem fazendo um grande ano.

    Rodrygo (6/10):

    Entrou já no fim, com o time buscando a virada. Quase não tocou na bola.

    Álvaro Carreras (N/A):

    Sem tempo para mostrar algo.

    Gonzalo García (N/A):

    Sem tempo para mostrar algo.

    Xabi Alonso (5/10):

    Rodou um pouco o elenco, mexendo na lateral esquerda e na zaga. O time, porém, foi apático e pouco convincente nos dois lados do campo.

