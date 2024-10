O período de lua de mel do capitão da França no Santiago Bernabéu realmente acabou após um desempenho desastroso contra o Barcelona.

"Ele tem experiência, jogou muitas vezes contra o Barcelona," disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, quando questionado sobre a mentalidade de Kylian Mbappé antes do primeiro El Clásico da temporada 2024/25. "Ele sabe o que tem que fazer... A maneira dele se preparar para um jogo é ser muito calmo, muito direto."

O Barcelona certamente teve dificuldades para conter Mbappé quando ele era jogador do Paris Saint-Germain, com o francês anotando seis gols em quatro partidas contra os gigantes catalães. Mbappé conseguiu até ofuscar Lionel Messi em um confronto das oitavas de final da Champions League 2020/21, marcando um impressionante hat-trick para dar ao PSG uma vitória por 4 a 1 no primeiro jogo no Camp Nou.

As coisas nem sempre correram bem para Mbappé no PSG, mas ele raramente decepcionou em jogos grandes. O vencedor da Copa do Mundo deixou o clube em meados de 2024 com 20 gols em mata-mata de Liga dos Campeões e um total de outros 38 contra os principais rivais do PSG no Campeonato Francês, Mônaco, Marselha, Lille e Lyon.

Ancelotti contava que aquela versão de Mbappé aparecesse novamente no último sábado (26). Infelizmente, ele se revelou apenas uma sombra do que poderia ser, já que Barca venceu por 4 a 0 no Santiago Bernabéu, aumentando a vantagem para seis pontos sobre o Real Madrid na liderança de La Liga. Robert Lewandowski se mostrou ser uma máquina de finalizações para ajudar o Barça, enquanto Mbappé teve sua atuação mais frustrante até agora com a camisa do Madrid - e isso realmente diz muito.

Houve um enorme abismo entre os dois lados na temporada passada, quando a equipe de Ancelotti conquistou o título do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, mas esse cenário foi completamente invertido em poucos meses. A presença de Mbappé tornou o Real Madrid pior; ele desequilibrou completamente a máquina bem ajustada e algo precisa mudar rapidamente se eles quiserem alcançar o Barça na tabela.