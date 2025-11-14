Por que Kylian Mbappé é desfalque da França contra o Azerbaijão pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026?

A França confirmou uma mudança abrupta em sua equipe. Mbappé, Eduardo Camavinga e Manu Koné foram todos dispensados antes da última partida de qualificação para a Copa do Mundo no Azerbaijão. Kone está suspenso, Camavinga tem uma distensão muscular, e Mbappé vem lidando com uma inflamação recorrente em seu tornozelo direito.

O problema do camisa 10 ressurgiu após a vitória da França por 4 a 0 sobre a Ucrânia, uma noite em que Mbappé marcou duas vezes e alcançou a marca de 400 gols na carreira. Apesar de ter jogado a partida até o fim, ele novamente sentiu um desconforto na manhã seguinte. Após consultas entre a Federação Francesa de Futebol (FFF) e o Real Madrid, a decisão foi retirar Mbappé da viagem para Baku e enviá-lo de volta à Espanha para uma avaliação mais aprofundada.

A FFF deixou clara a situação em sua comunicação: Mbappé não estava apto a continuar e precisava de uma avaliação médica adicional em Madri para determinar a extensão da inflamação e prevenir que ele fique de fora dos próximos jogos do clube, que terá uma agenda exigente nos próximos dias.