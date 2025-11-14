Por que Kylian Mbappé é desfalque da França contra o Azerbaijão pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026?
Os desfalques da França para a próxima partida
A França confirmou uma mudança abrupta em sua equipe. Mbappé, Eduardo Camavinga e Manu Koné foram todos dispensados antes da última partida de qualificação para a Copa do Mundo no Azerbaijão. Kone está suspenso, Camavinga tem uma distensão muscular, e Mbappé vem lidando com uma inflamação recorrente em seu tornozelo direito.
O problema do camisa 10 ressurgiu após a vitória da França por 4 a 0 sobre a Ucrânia, uma noite em que Mbappé marcou duas vezes e alcançou a marca de 400 gols na carreira. Apesar de ter jogado a partida até o fim, ele novamente sentiu um desconforto na manhã seguinte. Após consultas entre a Federação Francesa de Futebol (FFF) e o Real Madrid, a decisão foi retirar Mbappé da viagem para Baku e enviá-lo de volta à Espanha para uma avaliação mais aprofundada.
A FFF deixou clara a situação em sua comunicação: Mbappé não estava apto a continuar e precisava de uma avaliação médica adicional em Madri para determinar a extensão da inflamação e prevenir que ele fique de fora dos próximos jogos do clube, que terá uma agenda exigente nos próximos dias.
Qual é o problema recorrente que Mbappé está enfrentando?
O problema no tornozelo de Mbappe não é novo. Ele perdeu o segundo jogo da França em outubro devido à mesma inflamação e vem lidando com crises há várias semanas. Embora tenha jogado a partida completa contra a Ucrânia, os sintomas se intensificaram posteriormente, gerando preocupação tanto na equipe de Deschamps quanto na equipe médica do Real Madrid.
Apesar da natureza repentina de sua saída, a FFF insiste que não há uma lesão grave, apenas uma irritação recorrente que aumenta com a carga de trabalho. O Real Madrid, preparando-se para compromissos na liga e na Liga dos Campeões após a pausa internacional, preferiu examiná-lo imediatamente.
Os Merengues esperam que Mbappé esteja disponível após a pausa, a menos que haja novas descobertas. O jornal espanhol El Desmarque relata que não há sinais de um problema sério, mas mais testes são esperados para se certificar que não é nada grave.
Chance para Ekitiké se destacar
Com Mbappé fora, a janela se abre para Hugo Ekitiké, que vem impressionando pela França desde sua estreia na equipe principal em setembro deste ano. Sua contribuição contra a Ucrânia na quinta-feira com um gol, uma assistência e um chute na trave em apenas 23 minutos fortaleceu ainda mais seu caso para ganhar mais responsabilidades sob o comando de Deschamps.
Ekitiké fez cinco aparições desde sua convocação em agosto e continua a ganhar impulso tanto com a França quanto com o Liverpool. O jogo de qualificação de domingo lhe oferece outra chance de se destacar na ausência de Mbappé, que naturalmente é o protagonista do time.
Camavinga, por outro lado, também está voltando a Madri depois de uma semana sem treinar devido a um desconforto na parte posterior da coxa esquerda. Deschamps já havia levado Khéphren Thuram como substituto, e a FFF confirmou que Camavinga não estava apto para nenhum dos jogos. O Real Madrid espera seu retorno a tempo para o jogo da La Liga contra o Elche, no dia 23 de novembro. Segundo fontes, tanto Camavinga quanto Mbappé devem estar aptos para entrar em campo imediatamente após esta Data Fifa.
O que está por vir para França e Real Madrid?
A França terminará sua campanha de qualificação sem Mbappé, mas com sua vaga na Copa do Mundo de 2026 já garantida. Deschamps usará o jogo contra o Azerbaijão para rodar seu elenco, avaliar a profundidade e dar oportunidades a jogadores que demonstraram progresso, incluindo Ekitiké e Khéphren Thuram.
Para os Merengues, o momento é sensível, mas ainda não alarmante. Mbappé continua sendo seu artilheiro e o artilheiro da La Liga nesta temporada, enquanto Camavinga tem se tornado cada vez mais influente sob o comando de Xabi Alonso. Ambos são centrais para os planos do Real Madrid enquanto o clube se prepara para um calendário denso de jogos.
Atualizações médicas da Espanha indicam que nenhum dos jogadores está carregando uma lesão séria, e Mbappé não passará por testes extensivos a menos que os sintomas piorem. Ele deve retornar juntamente com o colega de equipe Thibaut Courtois, que também estava se recuperando de uma contusão, para a próxima sequência de jogos do Real Madrid.